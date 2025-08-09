Oriol Riera: «Los equipos que ganan no son los que tienen el control del balón, sino del partido» El técnico catalán destaca

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 22:40

Oriol Riera se mostró más que satisfecho por el triunfo de su equipo frente al Salamanca UDS en el derbi de este sábado en el Reina Sofía: «Hay muchísimas cosas positivas, porque podemos sacar muchas cosas para poder enseñar. Me voy contento con la gente, poder tener esa comunión con la afición va a ser determinante para la Liga».

«Es un partido de esos complicados de jugar, creo que los chicos a nivel condicional han estado muy bien. Habíamos preparado un encuentro en el que le dábamos balón y podíamos transitar, creo que nos ha faltado con balón muchísimas situaciones, es verdad que nos faltan piezas. Esa coordinación entre la información y la plantilla nueva», dijo el preparador de Unionistas.

«Muchas veces con balón ellos son muy alegres y es algo que nos vamos a encontrar en Liga. Nos ha faltado entender algunos saltos. A veces puede pensar la gente que ellos nos han dominado el partido, pero el que gana no es el que tiene el control del balón sino del partido», señaló el preparador blanquinegro.

«Soy consciente de que el equipo debe mejorar mucho, hemos tenido la baja de Juanje a última hora, la lesión de Jota... No teníamos efectivos dentro y eso nos condicionó», señaló.