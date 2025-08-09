Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera, técnico de Unionistas, en su área técnica. LAYA

Oriol Riera: «Los equipos que ganan no son los que tienen el control del balón, sino del partido»

El técnico catalán destaca

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:40

Oriol Riera se mostró más que satisfecho por el triunfo de su equipo frente al Salamanca UDS en el derbi de este sábado en el Reina Sofía: «Hay muchísimas cosas positivas, porque podemos sacar muchas cosas para poder enseñar. Me voy contento con la gente, poder tener esa comunión con la afición va a ser determinante para la Liga».

«Es un partido de esos complicados de jugar, creo que los chicos a nivel condicional han estado muy bien. Habíamos preparado un encuentro en el que le dábamos balón y podíamos transitar, creo que nos ha faltado con balón muchísimas situaciones, es verdad que nos faltan piezas. Esa coordinación entre la información y la plantilla nueva», dijo el preparador de Unionistas.

«Muchas veces con balón ellos son muy alegres y es algo que nos vamos a encontrar en Liga. Nos ha faltado entender algunos saltos. A veces puede pensar la gente que ellos nos han dominado el partido, pero el que gana no es el que tiene el control del balón sino del partido», señaló el preparador blanquinegro.

«Soy consciente de que el equipo debe mejorar mucho, hemos tenido la baja de Juanje a última hora, la lesión de Jota... No teníamos efectivos dentro y eso nos condicionó», señaló.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las carnicerías se preparan para una subida inminente de uno de sus mejores productos: «Viene gente a los pueblos y...»
  2. 2 Invasión en Salvatierra de Tormes: cientos de vehículos acampan de manera ilegal en el entorno del embalse de Santa Teresa
  3. 3 El salmantino de los 12 títulos: «Ya no tengo espacio en la pared para colgarlos»
  4. 4 Controlados los incendios forestales declarados en Ciudad Rodrigo y Herguijuela de la Sierra
  5. 5 Dos jóvenes se estrellan en Vistahermosa tras coger el coche de un familiar sin permiso de conducir
  6. 6 Jorge Rey confirma el día en el que se terminará la ola de calor: «El aire fresco del norte...»
  7. 7 El bar que gana la Champions en verano: «Aunque haga calor la gente quiere estar aquí»
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
  9. 9 Un incendio obliga a los pasajeros del Media Distancia a bajar en Ávila y llegar en autobús a Madrid
  10. 10 Susto en Capuchinos: una nonagenaria pide auxilio por un incendio en una vivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Oriol Riera: «Los equipos que ganan no son los que tienen el control del balón, sino del partido»

Oriol Riera: «Los equipos que ganan no son los que tienen el control del balón, sino del partido»