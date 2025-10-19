Objetivo: prolongar el estado de felicidad

Jaime García Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 07:15 Comenta Compartir

«Queremos ser valientes en Soria, que es lo que nos puede dar los tres puntos», esas fueron las palabras de Jorge García a la primera plantilla en la previa del encuentro de este domingo (17 horas) contra el Numancia en Los Pajaritos.

Una cita en la que el Salamanca UDS debe mantener su bravura porque llega en puestos de fase de ascenso como cuarto clasificado del Grupo I de la Segunda RFEF, gracias a los 13 puntos cosechados, y enlazando tres victorias, lo que resume el estado de felicidad que hay instaurado en el conjunto charro. Para los salmantinos será el cuarto desplazamiento de la temporada, después de vencer al Sámano en su última salida, caer contra el Deportivo Fabril por la mínima y firmar tablas contra el Bergantiños en el estreno liguero. Desde el banquillo liderado por Jorge García saben de la importancia que sería sumar en un feudo soriano que es siempre complicado, y donde en el curso anterior se pasó sin pena ni gloria. Aunque, mucho ha cambiado la imagen de los dos equipos desde aquella cómoda victoria local. Y es que, mientras que los charros buscan extender su estado de gracia, en Soria viven una película muy diferente.

El Numancia, con mimbres para ocupar la zona noble y pelear por el ascenso directo, no está firmando el inicio de campaña esperado. Los sorianos ocupan la novena posición tras sumar 8 de 18 puntos posibles, dejando un saldo de dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Pero, lo más preocupante, y por ello son más peligrosos, es que los locales afrontan el partido sin conocer la victoria en sus últimos dos compromisos. Una deriva que obligó a la dirección deportiva a actuar. Y, el pasado martes, el club destituyó al técnico Abel Segovia, para dar paso a Ángel Rodríguez al frente del banquillo soriano. Bien es cierto que, pese a su complicado comienzo, la plaza del estadio Los Pajaritos es una de las más complejas de la categoría, tal y como se evidenció el pasado curso, donde cerraron la temporada regular sin conocer la derrota en casa, una dinámica que, hasta el momento, se mantiene después de 3 partidos de Liga.

Quién sabe lo que les deparará el futuro a ambos, pero este domingo el Salamanca UDS puede asestar un buen golpe a un rival directo que tiene la obligación de despertar cuanto antes, y por qué no asaltar un feudo que no conoce la derrota desde el pasado 11 de febrero de 2024.