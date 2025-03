Numancia - Salamanca UDS: Pendientes de la nieve en Soria

Alex G. Santana Domingo, 2 de marzo 2025, 07:15 Comenta Compartir

El Salamanca UDS espera jugar este domingo (a las 12:00 horas) en Los Pajaritos frente al Numancia pero no sabe si podrá hacerlo. Al menos, ayer viajó hasta allí tal y como estaba previsto, Porque el conjunto soriano mostró a primera hora a través de sus redes sociales una imagen con su campo nevado. Y las previsiones meteorológicas no eran demasiado buenas: en principio, iba a volver a nevar en Soria la pasada madrugada y entre las 10:00 y las 13:00 horas se esperaba más nieve o agua nieve. Habrá que esperar a ver cómo amanece Los Pajaritos y, si sigue cubierto, estudiar si se puede dejar el césped en unas condiciones aptas para que se dispute el encuentro. Tanto el Salamanca UDS como el Numancia, que estuvieron durante toda la jornada en contacto, al igual que con la Real Federación Española de Fútbol y advirtieron de la posibilidad de que no pueda jugarse. Especialmente los salmantinos a los aficionados que tuvieran previsto viajar para que tuvieran cuidado y estuvieran avisados.

Si finalmente se juega, será una prueba mayúscula para un Salamanca UDS que se ha quedado fuera de la zona de playoff después de sus dos derrotas consecutivas. El rival no tiene otro objetivo que conseguir el ascenso directo y mantiene una dura lucha con el Pontevedra, con el que tiene el enfrentamiento pendiente, y que ahora mismo le saca 2 puntos. Por lo tanto, los de Aitor Calle, que se han estancado con dos empates seguidos, no lo van a poner nada fácil.

El equipo de Rafa Dueñas viajó hasta Soria con cuatro ausencias obligadas: Murua, que sigue sin recuperarse de un golpe, y los tres sancionados, Martín Galván, Óscar Lorenzo y Casado, expulsado en el primer minuto del encuentro del pasado fin de semana contra el Llanera. El entrenador mexicano tenía que dejar a un futbolista fuera de la convocatoria y el elegido, en este caso para mal, fue Ángel García.

La principal duda es cómo resolverá el hueco en el centro de la defensa, tras no poder contar con los dos jugadores que habían acompañado a Cantero, fijo desde su llegada en el mercado de invierno. Y no quiso aclarar Dueñas si aportará para el '9' por Emaná, que vuelve a estar disponible, o por Rubén de Tomás, que salió de inicio el pasado domingo.

En el Numancia es baja Asier Grande por sanción, mientras que Alain Ribeiro, Christian Delgado y Diego Royo están lesionados.

Si se juega, parece que está claro que el Salamanca UDS tendrá que hacerlo muy bien, pero precisamente es contra los mejores rivales cuando ofrece unas mejores prestaciones.