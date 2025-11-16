Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García, técnico del Salamanca UDS, habla con sus jugadores en el entrenamiento del pasado miércoles en el anexo al Tori. LAYA
PREVIA: SALAMANCA UDS - ÁVILA

Nuevo test ante un equipo de la zona noble

El Salamanca UDS recibe en el estadio Helmántico al Real Ávila desde las 17 horas. Los charros, séptimos y a un punto del playoff, se ven las caras con el sexto clasificado

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

Puesto en balón sobre el tapete se silencian los comentarios extradeportivos para dar protagonismo a un nuevo capítulo de Liga del Salamanca UDS. A partir de las 17 horas, el estadio Helmántico abre sus puertas por segunda vez este curso con un vibrante partido entre el conjunto salmantino, séptimo en la tabla, y el Real Ávila, sexto clasificado, ambos a un solo paso de la fase de ascenso a Primera RFEF.

Cumplidas diez jornadas en el Grupo I de la Segunda Federación, el equipo dirigido por Jorge García cuenta con 17 puntos en el zurrón, situándose a tan solo un punto del Numancia, que cierra el playoff. Aunque, si algo tilda de importante la cita de hoy es que un nuevo equipo de la zona noble de la tabla se presenta en el camino de los charros, y ello hasta el momento no se ha traducido en alegrías para los intereses del equipo blanquinegro.

Frente a los seis conjuntos que tiene por encima el cuadro del Tormes, los de Jorge García han cosechado un empate (Bergantiños) y tres derrotas (Segoviana, Fabril y Numancia). Por lo que firmar un triunfo contra los equipos de la parte alta es una de las tareas pendientes del Salamanca UDS, y este domingo se presenta una nueva oportunidad para lograrlo ante un rival directo.

Enlazando por segunda vez en la presente campaña dos porterías a cero, los de casa tratarán extender la racha y, por consiguiente, hacer bueno el punto contra el Valladolid B en la pasada jornada, una cita donde los charros pagaron, de nuevo, la falta de puntería de cara a puerta. Mientras que en el feudo de la carretera de Zamora han celebrado un triunfo y un empate en este inicio de mes de competición, la situación en los abulenses es más peliaguda ya que comenzaron noviembre con una derrota frente a la Sarriana, y llegan después de no pasar del cero a cero con el Numancia, en un choque donde los sorianos vieron cómo se les anuló un tanto en el tiempo extra.

Separados por un punto, los dos contrincantes desean seguir poniendo su mirada en la zona alta y ampliar la distancia con los equipos de la zona media-baja. Y es que la diferencia entre el primer clasificado y el Salamanca UDS (7º) es de seis puntos, y el perseguidor de los charros cuenta con dos puntos menos.

Por otro lado, el recuerdo del enfrentamiento de la anterior temporada en el feudo salmantino sigue más que fresco. Unos 3 puntos que se quedaron en casa gracias a una diana de Villajos en el tiempo de prolongación y que ocasionó el regreso del Salamanca UDS al playoff.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mítico Henry Méndez aparece por sorpresa en una boda en Salamanca
  2. 2 El Euromillones deja un premio de un millón en un pueblo de Castilla y León
  3. 3 Un hombre trasladado al Hospital tras inhalar humo en un incendio en una vivienda en Santiz
  4. 4 Una experiencia única: el peculiar tesoro escondido en Salamanca ideal para visitar con la llegada de las lluvias
  5. 5 Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70%
  6. 6 Así es el viaje audiovisual al Juicio Final en la Catedral Vieja
  7. 7 «Con las patatas hay pérdidas exageradas»
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 15 de noviembre
  9. 9 Estacionados en cualquier sitio
  10. 10 Hotel Restaurante Cuatro Calzadas, la mejor mesa para celebrar estas fiestas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nuevo test ante un equipo de la zona noble

Nuevo test ante un equipo de la zona noble