Nuevo test ante un equipo de la zona noble

Puesto en balón sobre el tapete se silencian los comentarios extradeportivos para dar protagonismo a un nuevo capítulo de Liga del Salamanca UDS. A partir de las 17 horas, el estadio Helmántico abre sus puertas por segunda vez este curso con un vibrante partido entre el conjunto salmantino, séptimo en la tabla, y el Real Ávila, sexto clasificado, ambos a un solo paso de la fase de ascenso a Primera RFEF.

Cumplidas diez jornadas en el Grupo I de la Segunda Federación, el equipo dirigido por Jorge García cuenta con 17 puntos en el zurrón, situándose a tan solo un punto del Numancia, que cierra el playoff. Aunque, si algo tilda de importante la cita de hoy es que un nuevo equipo de la zona noble de la tabla se presenta en el camino de los charros, y ello hasta el momento no se ha traducido en alegrías para los intereses del equipo blanquinegro.

Frente a los seis conjuntos que tiene por encima el cuadro del Tormes, los de Jorge García han cosechado un empate (Bergantiños) y tres derrotas (Segoviana, Fabril y Numancia). Por lo que firmar un triunfo contra los equipos de la parte alta es una de las tareas pendientes del Salamanca UDS, y este domingo se presenta una nueva oportunidad para lograrlo ante un rival directo.

Enlazando por segunda vez en la presente campaña dos porterías a cero, los de casa tratarán extender la racha y, por consiguiente, hacer bueno el punto contra el Valladolid B en la pasada jornada, una cita donde los charros pagaron, de nuevo, la falta de puntería de cara a puerta. Mientras que en el feudo de la carretera de Zamora han celebrado un triunfo y un empate en este inicio de mes de competición, la situación en los abulenses es más peliaguda ya que comenzaron noviembre con una derrota frente a la Sarriana, y llegan después de no pasar del cero a cero con el Numancia, en un choque donde los sorianos vieron cómo se les anuló un tanto en el tiempo extra.

Separados por un punto, los dos contrincantes desean seguir poniendo su mirada en la zona alta y ampliar la distancia con los equipos de la zona media-baja. Y es que la diferencia entre el primer clasificado y el Salamanca UDS (7º) es de seis puntos, y el perseguidor de los charros cuenta con dos puntos menos.

Por otro lado, el recuerdo del enfrentamiento de la anterior temporada en el feudo salmantino sigue más que fresco. Unos 3 puntos que se quedaron en casa gracias a una diana de Villajos en el tiempo de prolongación y que ocasionó el regreso del Salamanca UDS al playoff.