El balón en medio de un charco en el encuentro del juvenil. OBES

La lluvia hace más daño al césped del Helmántico que el juvenil a 23 horas de recibir al Ávila

El equipo de Liga Nacional se estrena en el estadio como local con un triunfo por 2-1 ante el Puente Castro. La borrasca deja numerosos charcos sobre el tapete del feudo blanquinegro

Salamanca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:32

El juvenil A del Salamanca UDS se estrenó ayer como local en el estadio Helmántico (decisión aprobada en los despachos de la carretera de Zamora esta misma semana) con un triunfo por 2-1 frente el Puente Castro, con los goles de Álex y Óscar. Más allá de la importancia del triunfo del conjunto que dirigen Alonso Fernández y Cristian Lupidio —que le sirve para mantenerse en los puestos altos de la Liga Nacional—, el foco de este duelo también estaba puesto en el estado en que concluiría el césped del Helmántico donde tan solo 25 horas después jugará el primer equipo. Y, en este sentido, al tapete del estadio le ha hecho más daño el agua caída estos días (con numerosos charcos) que los 90 minutos del juvenil.

