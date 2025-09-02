Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS Carlos Valverde cierra la plantilla de 23 jugadores de Jorge García con la incorporación de Joan Pulpón, lateral de 21 años que procede de la cantera del Albacete

Joan Pulpón en un partido en su etapa en la cantera del Levante UD.

Iván Ramajo Martes, 2 de septiembre 2025, 13:56

La plantilla de Jorge García tiene un refuerzo de última hora. Se trata del lateral izquierdo sub23, que también puede actuar como extremo, Joan Pulpón. El jugador de 21 años se cerró sobre el límite del mercado y llega a la entidad blanquiengra como agente libre.

Criado a caballo entre el Patacona, el Levante y el Alzira, su último curso estuvo ligado a la cantera del Albacete, conjunto con el que disputó 2.410 minutos repartido en 28 encuentros, llegando a disputar fase de ascenso a la cuarta categoría, pero que quedó apeado en el camino por el Yugo de Socuéllamos del que a partir de ahora es su compañero, José Manuel Lara.

De este modo, la plantilla de Jorge García contará con 23 jugadores.

