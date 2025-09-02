Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Pulpón en un partido en su etapa en la cantera del Levante UD.

Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS

Carlos Valverde cierra la plantilla de 23 jugadores de Jorge García con la incorporación de Joan Pulpón, lateral de 21 años que procede de la cantera del Albacete

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:56

La plantilla de Jorge García tiene un refuerzo de última hora. Se trata del lateral izquierdo sub23, que también puede actuar como extremo, Joan Pulpón. El jugador de 21 años se cerró sobre el límite del mercado y llega a la entidad blanquiengra como agente libre.

Criado a caballo entre el Patacona, el Levante y el Alzira, su último curso estuvo ligado a la cantera del Albacete, conjunto con el que disputó 2.410 minutos repartido en 28 encuentros, llegando a disputar fase de ascenso a la cuarta categoría, pero que quedó apeado en el camino por el Yugo de Socuéllamos del que a partir de ahora es su compañero, José Manuel Lara.

De este modo, la plantilla de Jorge García contará con 23 jugadores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  2. 2 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  3. 3 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  4. 4 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  5. 5 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  6. 6 Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller
  7. 7 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  8. 8 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  9. 9 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS

Un lateral izquierdo, último fichaje del Salamanca UDS