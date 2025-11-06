Lara regresa a la medular del Salamanca UDS y resta importancia a las derrotas contra los 'cocos' «No hay tanta distancia con Fabril, Segoviana o Numancia. Las derrotas contra ellos fueron por errores nuestros», afirma el centrocampista

José Lara, con el balón en su poder, trata de enlazar un pase en el último duelo de Liga contra el Coruxo.

Jaime García Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:49

Después de perderse cinco partidos de Liga, José Lara regresó este pasado domingo a la medular del Salamanca UDS ante el Coruxo. El centrocampista, que dejó atrás una lesión en el bíceps femoral, ingresó al terreno de juego con el cero a cero en el marcador, y fue uno de los revulsivos que cambio el devenir de la contienda. Vio desde la grada las derrotas contra el Numancia y Segoviana, y por ello asegura que la distancia entre dichos equipos y el cuadro charro no es tan grande ya que «las derrotas fueron por errores que nosotros cometimos.

Por otro lado, como uno de los fichajes del mercado veraniego, las ganas que tenía de pisar el estadio Helmántico eran inmensas. Ahora, con el aliento del feudo blanquinegro, jugador y vestuario quieren mirar arriba porque «todo está muy apretado y tenemos a tres puntos el liderato».

El Salamanca UDS vuelve a contar con José Lara en el centro del campo. ¿Cómo se siente?

—Sobre todo, contento de estar ya con mis compañeros y entrar ya en la dinámica de competición. Además, qué mejor que volver en el Helmántico con la afición, con mi afición, con el estreno del estadio, así que bueno, muy contento.

Se perdió cinco citas, y desde fuera dicen que todo se ve diferente.

—El equipo está muy bien, así lo he visto la verdad. Sacando muchos puntos tanto fuera de casa como dentro y lo refleja la clasificación. Estamos a tres puntos del líder y está todo muy apretado. La tónica en los partidos que vienen debe ser competir en todos al máximo y sacar los máximos puntos posibles.

Tras las derrotas ante el Fabril, Numancia y Segoviana, ¿se puede pensar que todavía no están preparados para codearse con los conjuntos de arriba?

—Sinceramente, no creo que sea así. Las derrotas contra estos equipos fueron más por errores que cometimos nosotros, sobre todo en minutos clave como en el inicio de los partidos, que es algo en lo que hemos incidido mucho esta semana. Pero, estamos tranquilos, porque vemos que en las segundas partes solemos estar mejor que nuestro rival y eso es un plus.

Durante su estancia fuera del terreno de juego, Álex Alba ha firmado un gran papel y se lo pondrá difícil para regresar al once.

—Sí, sí, sí, tanto Álex, en este caso que juega en mi posición, y todo el equipo está a muy buen nivel y quien sale le cuesta entrar. Pero, eso es bueno para la plantilla porque hay competencia y eso nos hace mejorar y subir el nivel a todos.

Antes de hablar de lo que viene en Liga, fue su primer día en el Helmántico como jugador del Salamanca UDS.

—El estadio Helmántico es una pasada, además se juntó el calor de la afición con las ganas que teníamos, porque veníamos con muchas ganas de jugar en el Helmántico y fue increíble la verdad, encima ganamos así que todos contentos. Veíamos el estadio desde fuera y teníamos ganas ya de estar ahí y, ya fue posible así que contento. En el aspecto individual, siempre intento dar lo mejor de mí y también lo mejor para el equipo, y recibir el cariño de la afición es siempre bienvenido, y en un escenario así más.

Su próxima cita será visitar al Valladolid Promesas, un filial con todo lo que ello conlleva siempre.

—Son gente que compite bien, que tienen mucho fondo, que son jóvenes, que tienen energía, todo lo que engloba a un filial vaya. De un filial nunca te puede fiar, siempre juega bien al fútbol y hay que ir allí a competir, a hacer nuestro partido e intentar ganar y sacar los tres puntos.