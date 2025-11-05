Villanueva se retira del entrenamiento por molestias y enciende las alarmas en el Salamanca UDS El guardameta comunicó sus malas sensaciones al cuerpo técnico tras y fue asistido por los servicios médicos durante la sesión de este miércoles

Jaime García Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:01

Villanueva, guardameta del Salamanca UDS, se retiró la sesión de entrenamiento de este miércoles 5 de noviembre por unas molestias en el costado izquierdo por la que surge un contratiempo importante en el conjunto salmantino a cuatro días de verse las caras con el Valladolid Promesas en la competición doméstica. Además, cabe recordar que Leo Mendes no estará disponible para la siguiente cita liguera, ante el Real Ávila en casa, tras recibir la llamada de Guinea Bissau.

El primer equipo regresó al trabajo después de cumplir la jornada de descanso en el día de ayer. Tras iniciar el entrenamiento con el resto de integrantes de la primera plantilla, Villanueva mostró sus dolencias cuando en un ejercicio estiró el brazo en un despeje, un movimiento que le produjo un pinchazo en el costado izquierdo, dejándole durante varios minutos en el suelo aquejado por el fuerte dolor.

Rápidamente, el propio jugador, que mostró mucho dolor tras la acción, y el resto de compañeros avisaron al cuerpo técnico y a los servicios médicos, que trataron de inmediato al portero del cuadro charro. Tras una primera revisión, Villanueva abandonó en solitario la sesión de entrenamiento. Ahora, el jugador se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de sus molestias.

Por otro lado, el cuerpo técnico del cuadro salmantino contó con la totalidad de jugadores durante la sesión, salvo Dani Hernández y Davo, que trabajaron al margen. El primero de ellos en el gimnasio, y el ariete lo hizo sobre el terreno de juego con los readaptadores.