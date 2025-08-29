Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García, en el entrenamiento del jueves en Las Pistas. LAYA

Jorge García se toma «muy en serio» el último test del Salamanca UDS

«Ya no valen las excusas porque la semana que viene tenemos que con todas las opciones de lograr los tres puntos»

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:11

El Salamanca UDS afronta este sábado contra el Alcalá el último partido de preparación y su entrenador, Jorge García, quiere que los futbolistas se lo tomen con la máxima importancia, a una semana del debut liguero: «Le hemos dicho a los chucos que ya es un partido muy serio. Ya no valen las excusas porque tenemos que ir a Bergantiños con todas las opciones de lograr los tres puntos y con todo. Tenemos que prepararnos competitivamente porque si no lo hacemos mañana, lo tendremos muy lejos para poder hacerlo la semana que viene«.

El técnico fue preguntado por el Helmántico y esto es lo que respondió: «No manejo el tema. Yo voy preguntando y siempre tengo la misma respuesta: que va a estar. A mí me gusta el ahora. Si viene un problema y no podemos jugar allí en la segunda jornada, ya lo debatiremos y veremos la mejor solución».

Jorge García se refirió a la falta de gol en la pretemporada: «El Salamanca UDS tienen que ir a cada partido a sumar los tres puntos y sólo lo puedes hacer si metes gol. Sigue siendo un debe porque con los mecanismos que tenemos y la calidad deberíamos haber metido muchos más goles. Esperemos que empiecen a entrar».

Por último, se dirigió a la afición: «Va a ser un año bonito e ilusionante y poco a poco se está intentando hacer las cosas bien sin dar pasos en falso. Va lento, pero bien. La afición es muy importante y que en cada entrenamiento haya gente, que en cada viaje hagan un montón de kilómetros para animarnos es de agradecer, y en el Salamanca UDS eso no debe faltar. Les animo a que nos sigan alentando«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  4. 4 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  5. 5 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  8. 8 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  9. 9 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  10. 10 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge García se toma «muy en serio» el último test del Salamanca UDS

Jorge García se toma «muy en serio» el último test del Salamanca UDS