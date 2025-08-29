Jorge García se toma «muy en serio» el último test del Salamanca UDS «Ya no valen las excusas porque la semana que viene tenemos que con todas las opciones de lograr los tres puntos»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Salamanca UDS afronta este sábado contra el Alcalá el último partido de preparación y su entrenador, Jorge García, quiere que los futbolistas se lo tomen con la máxima importancia, a una semana del debut liguero: «Le hemos dicho a los chucos que ya es un partido muy serio. Ya no valen las excusas porque tenemos que ir a Bergantiños con todas las opciones de lograr los tres puntos y con todo. Tenemos que prepararnos competitivamente porque si no lo hacemos mañana, lo tendremos muy lejos para poder hacerlo la semana que viene«.

El técnico fue preguntado por el Helmántico y esto es lo que respondió: «No manejo el tema. Yo voy preguntando y siempre tengo la misma respuesta: que va a estar. A mí me gusta el ahora. Si viene un problema y no podemos jugar allí en la segunda jornada, ya lo debatiremos y veremos la mejor solución».

Jorge García se refirió a la falta de gol en la pretemporada: «El Salamanca UDS tienen que ir a cada partido a sumar los tres puntos y sólo lo puedes hacer si metes gol. Sigue siendo un debe porque con los mecanismos que tenemos y la calidad deberíamos haber metido muchos más goles. Esperemos que empiecen a entrar».

Por último, se dirigió a la afición: «Va a ser un año bonito e ilusionante y poco a poco se está intentando hacer las cosas bien sin dar pasos en falso. Va lento, pero bien. La afición es muy importante y que en cada entrenamiento haya gente, que en cada viaje hagan un montón de kilómetros para animarnos es de agradecer, y en el Salamanca UDS eso no debe faltar. Les animo a que nos sigan alentando«.