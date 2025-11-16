Jorge García muy serio tras la derrota: «Estoy muy jodido, muy dolido, pero con más ganas que nunca de levantar esto» El técnico del Salamanca UDS analizó la derrota frente al Real Ávila

Jorge García en el área técnica del Salamanca UDS durante el partido contra el Ávila.

Jaime García Salamanca Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:32

El entrenador del Salamanca UDS, Jorge García, bajo un rostro muy serio, atendió a los medios de comunicación después de caer derrotado contra el Real Ávila, en una cita donde los salmantinos abrieron el marcador pero, los visitantes devolvieron el empate antes del descanso y resolvieron el choque en los primeros cinco minutos de la segunda parte.

Lectura del partido

Se nos va un partido que hemos salido bien, pero se nos va por detalles, pero si no corregimos los detales será muy complicado. Tuvimos gran ritmo de balón en los primeros 40 minutos, fueron tremendamente buenos. Pero creo que el gol en el 45 nos mata, nos entran dudas y en la siguiente volvemos a encajar

Sensación personal

Muy jodido, muy dolido, pero con más ganas que nunca de levantar esto. Esto es el fútbol cuando perdonas, pero hay que levantarse. Igualmente, contento porque los chicos han seguido atacando

Claves del partido

Una de las claves está en su portero, parada de Mancebo, pero hay que controlar esos minutos. Luego, antes del descanso es un gol que hace daño, porque fuimos superiores. Y el gol termina afectando psicológicamente. Hemos salido bien pero el 1-2 nos deja tambaleando, y ahí llega el tercero.

Sin puntuar ante rivales de la zona noble

El partido siempre lo hemos planteado para ganar, pero el futbol se basa en eso. Pero si en acciones puntuales. Ahora toca mirar a Luanco en un partido muy complicado, y vamos con todas las ganas posibles, porque los jugadores se merecen mas