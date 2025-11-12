Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Leo Mendes trabajando en el campo anexo al Tori. LAYA

Jorge García respira de cara al Ávila: adiós a las cábalas en la portería del Salamanca UDS

Jon Villanueva completa los dos últimos tramos de la sesión de trabajo de este miércoles y el debut internacional de Leo Mendes, se suspende

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

El Salamanca UDS ha regresado en la jornada de este miércoles al trabajo en los campos anexos al Tori, en la primera de las cuatro sesiones de entrenamiento continuadas con las que Jorge García preparará el enfrentamiento de la undécima jornada de Liga, que les enfrenta al Real Ávila a partir de las 17:00 horas de este domingo.

Todas las miradas estaban puestas en la portería. Por los problemas físicos que dejaron fuera de la convocatoria a Jon Villanueva en el último choque de Liga, frente al Real Valladolid Promesas; y por la convocatoria con su selección en esta ventana de encuentros internacionales de Leo Mendes. Sin embargo, todas estas cábalas quedaron zanjadas a penas había comenzado la sesión.

El meta guineano se ejercitó sabiendo que el choque amistoso de su selección con Angola, previsto para la jornada de este martes 18 de noviembre, quedaba definitivamente suspendido; al igual que su debut como internacional.

Mientras que superado el primer tercio de la sesión -en el que los efectivos de campo trabajaron en el gimnasio- también se disiparon las dudas en torno al estado físico de Jon Villanueva. El meta, tras ausentarse en el primer tramo en el que el resto de guardametas trabajaron de manera específica, se reincorporó para llevar a cabo los dos turnos de trabajo siguientes. De hecho, en las cuentas que el portero le ha expresado al cuerpo técnico está el poder estar ya disponible para el partido frente al Real Ávila.

El resto de la plantilla, incluido Davo -que es el único de los 23 que todavía no ha debutado de manera oficial-, se ejercitó sin mayores problemas.

