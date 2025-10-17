Jorge García: «Queremos ser valientes en Soria, que es lo que nos puede dar los tres puntos» «A priori el Numancia es uno de los favoritos a estar arriba y luchar por el ascenso»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 10:00

Jorge García se ha mostrado este viernes confiado en el papel que puede hacer su equipo en el choque del domingo contra el Numancia. El técnico del Salamanca UDS ha confirmado que Carrasco y Servetti estarán disponibles, y ha hablado también de cómo les puede afectar que el rival llegue con nuevo entrenador.

Jorge le ha querido dar importancia a los triunfos contra el Sámano y la Sarriana: «Los dos partidos anteriores fueron complicados y nos costó ganarlos porque los rivales nos exigieron. Ahora nos toca el Numancia que a priori es uno de los favoritos a estar arriba y luchar por el ascenso. Es un equipo hecho para ello pero nosotros vamos con la mentalidad de competir de tú a tú, ser un equipo valiente y disfrutar del escenario intentando sacar nuestra mejor versión».

El técnico salmantino ha hablado del cambio de entrenador en el Numancia: «No llegan en las mejores condiciones, pero con el entrenador nuevo la plantilla puede hacer un clic a nivel mental. No creo que les dé mucho tiempo a trabajar tácticamente pero tienen una gran calidad individual y un buen grupo a nivel competitivo, va a ser muy complicado. Conocemos a gran parte de la plantilla y nos hemos informado de cómo trabajaba el míster en sus anteriores equipos, pero lo que nos toca es fortalecer nuestra idea a ir a Soria a ser valientes, que es lo que nos puede dar los tres puntos».

Jorge García insistió en que tienen que preocuparse más por ellos mismos que por los rivales: «Siempre he dicho que lo que va a marcar dónde vamos a estar es el día a día y la capacidad de exigencia que tengamos. No creo que venga en relación al rival, porque el Sámano y la Sarriana ya nos lo pusieron complicado y con el Numancia y la Segoviana va a ser más de lo mismo«.

El Salamanca UDS va a estar acompañado en Soria y su entrenador lo agradece: «La afición del Salamanca UDS siempre se ha caracterizado por acompañar al equipo y no dejarlo solo. Creo que poco a poco podemos enganchar a más gente. Es un placer que haya gente que viaje cuatro horas para estar en Soria».

El entrenador del Salamanca UDS no dejó pistas del once titular: «Puede ser el mismo que el otro día y puede ser que no. Los titulares hicieron un buen partido pero los que entraron de fuera también nos dieron cosas. Esa está siendo una de las claves, pero se plantea un escenario diferente y un rival diferente». Tampoco en la portería: «Los dos están entrenando increíble y están mentalmente preparados para actuar o no, lo llevamos con normalidad. Decidimos pensando en lo que creemos mejor para cómo se puede dar el partido. No tengo claro quién va a jugar».