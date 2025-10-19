El Jorge García más optimista tras la derrota en Soria: «Es lo bonito y lo bueno que sacamos» El entrenador salmantino pone en valor el encuentro de su equipo y achaca a la efectividad el tropiezo de Los Pajaritos

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 19 de octubre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Jorge García trató de hacer una lectura optimista de la derrota encajada en Los Pajaritos de Soria: «La efectividad del Numancia ha matado el partido. La primera que tiene Jony va para adentro, nos cuesta entrar en el partido, nos cuesta entrar en la segunda parte y a partir de ahí crecimos. Creo que tenemos 3 o 4 ocasiones muy claras y después de la más clara que tenemos llega el 3-0 que nos mata», explicó García.

El técnico salmantino quiso subrayar la valentía y la constancia de su equipo: «El equipo lo intenta, acorrala al Numancia, nos ha faltado ocupar bien el área, pero perdemos con nuestra idea, que es lo bonito y lo bueno que sacamos hoy. Hemos hecho muchas cosas bien para competir el partido, hemos sido peores en efectividad en momentos claves».

Jorge García puso las claves del tropiezo sobre la mesa: «En la primera parte hemos sido muy valientes: con un Numancia que nos presionaba alto, encontramos zonas interiores, pero no aceleramos por fuera. Crecimos con el paso de los minutos. Con el 3-0 se le pone todo de cara, su idea era defender el resultado y la nuestra intentar meter uno, y llegó tarde ese gol. Esa es la acción que marca el partido, igual que la de antes de Dani Hernández que va al palo. La efectividad es lo que cuenta en el fútbol».

El entrenador resaltó además la importancia del trabajo desde el banquillo: «Todo lo que entra del banquillo suma: Dani, Aimar, Servetti… tiramos de recursos no a la desesperada, pero sabiendo que el Numancia se iba a hundir. Todo eso nos va a ayudar en estos duros momentos».

Finalmente, Jorge García quiso agradecer a la afición: «El desplazamiento ha sido espectacular, darle las gracias. Ahora a orar el domingo a las 12, a muerte».