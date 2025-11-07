Jorge García mira a Valladolid… y al Ávila: «Tenemos en la mente que la semana que viene no está» El técnico del Salamanca UDS se marca como obligación volver a dejar la portería a cero, no permitiendo contragolpear al filial blanquivioleta, con la duda de Jon Villanueva

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:15

Jorge García puso en su contexto el encuentro de este domingo (12:00 horas) en los anexos al estadio de José Zorrilla, donde se mide al Valladolid Promesas. El técnico salmantino posó su mirada sobre el poder en las transiciones de su rival, de igual modo que su irregularidad a lo largo de estas primeras 9 jornadas. Su gran duda, Jon Villanueva, al que parece que descartó pero no llegó a hacerlo.

LESIONES DE JON VILLANUEVA Y DAVO

Tiene una pequeñísima rotura en el abdomen, estamos tratando de recuperarle. Vamos a valorar todas las opciones, tenemos en la mente que la siguiente semana Leo no está con nosotros, con cautela.

Sobre Davo no te sé decir, con la máxima cautela posible; volviendo a adaptar a Salamanca, a los compañeros, tenerle de vuelta, cien por cien lo antes posible, una mala decisión en la recuperación puede tirar todo por el suelo.

ANÁLISIS DEL VALLADOLID PROMESAS

Creemos que es un filial no tan dominador como venía siendo años atrás, que tiene una capacidad de hacer daño en la transición como ninguno en la categoría. Desde controlar el partido, y evitar perdidas innecesarias.

VOLVER A JUGAR FUERA DE CASA

Vemos todos los escenarios posibles, su idea crece jugando como loca, nuestra idea es que fuera de casa volvamos a competir, no volvamos a regalar ocasiones al rival, volver a dejar portería a cero, agrandando la idea de no encajar en primeros minutos; tiene que ser valiente, el césped va a estar bien, las dimensiones son espectaculares y se va a ver un salamanca valiente y por lo que entrenamos todos los días.

¿EL TEST DE SEPTIEMBRE SIRVE?

Puede servir porque hemos tocado instalaciones, creo que no va a tener nada que ver.

CÓMO HA CALADO LA VICTORIA DEL DOMINGO

La victoria siempre ayuda a tener una mejor actitud entrenando, creo que hay que corregir todo, tuvimos muchas pérdidas y transiciones; malas vigilancias y hay que corregirlo, porque el Valladolid Promesas ya lo hemos dicho, tiene transiciones mortales.

ROTAR EN LAS ALINEACIONES

Si tenemos 23 en plantilla, los 23 son importantes, sino haríamos plantillas de 16, creemos que los 23 cada uno en su rol y lo que le venga tocando es importante.