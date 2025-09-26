Jorge García: «Lo más importante después de una derrota es ganar lo antes posible» El técnico del Salamanca UDS no pone excusas por jugar en Las Pistas: «Nos gustaría estar en el Helmántico, pero hay que salir a por los tres puntos donde juguemos»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:06

Jorge García, el entrenador del Salamanca UDS, espera que su equipo reaccione a la derrota contra el Fabril con una victoria este domingo frente a la UD Ourense: «El equipo tiene ganas de resarcirnos después de la derrota del otro día. Sabemos que lo más importante después de una derrotar es volver a ganar lo antes posible y eso es lo que vamos a intentar desde el minuto uno».

El técnico salmantino reconoce que han analizado a fondo ese partido: «Sí, por supuesto. Al final cuando pierdes se suelen ver más los defectos que cuando ganas. No debería ser así pero esa es la realidad y por supuesto que estamos intentando corregir los errores y crecer para que no vuelva a pasar, y poder dominar la mayor parte del partido. Centrándonos en lo que tenemos el domingo, que va a ser un rival totalmente diferente al Fabril».

En lo que va de temporada ya han usado distintos dibujos y Jorge avanza que ya tienen claro cómo van a jugar ante la UD Ourense: «Tenemos una idea sí. Tenemos muchas alternativas y eso habla muy bien de la plantilla, porque tenemos varios jugadores que pueden actuar en distintos puestos. Y lo valoraremos dependiendo del rival y de la semana de cada jugador».

El entrenador del Salamanca UDS recalcó que habían decidido que José Lara no entrenara este viernes después de que sintiera una molestia al final de la sesión del jueves.

Sobre el rival del domingo, esto es lo que ha dicho: «Es un equipo que de momento no ha conseguido la victoria y sabemos que esos son los más peligrosos porque van a venir con todo para intentar llevarse los tres puntos de las pistas, así que tenemos que tener la máxima concentración durante el mayor tiempo posible».

En cuanto a tener que volver a jugar en Las Pistas, no ha puesto excusas: «Como es normal nos gustaría estar en el estadio porque es nuestra casa, pero no hay excusas que valgan por el lugar donde juguemos. Sea en el Helmántico o en Las Pistas tenemos que salir a por los tres puntos. Eso es lo que marca la exigencia del cuerpo técnico, de los jugadores, y del escudo que llevamos. No hay excusas que valgan, y en cuanto a la afición, ojalá pueda haber una influencia igual o mayor a la del primer partido como locales».