Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García, entrenador del Salamanca UDS. LAYA

Jorge García: «La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco»

El técnico del Salamanca UDS relativiza a la hora de darle importancia al encuentro de este sábado en el Reina Sofía

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:51

Jorge García no se salió del guion de la pretemporada y le restó importancia al derbi, aunque, evidentemente reconoce que la idea es pelearlo y llevárselo.

¿DERBI, DERBI O PRETEMPORADA?

Creo que la preferencia sigue siendo la misma: seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, como en todos los partidos, eso es lo que representa el escudo del Salamanca. Pero no hay que perder el foco.

ESTILO DE JUEGO Y ACIERTO DE CARA A PUERTA

Al final, nos está costando llegar a portería y hacer goles. La dinámica es buena en cuanto al juego. El derbi no cambia nada, vamos a seguir con la misma idea. Es bonito de jugar para los chicos.

AMBIENTE

Creo que es algo que nos vamos a encontrar en el día a día. Vamos a ir a campos en los que va a ser difícil competir, tener una piedra más en el camino.

PRIMER DERBI COMO PRIMER ENTRENADOR

Al final, creo que es mi primer derbi como primer entrenador. He podido vivir algo como técnico, pero nada comparable a lo que se puede vivir mañana. Hay que afrontar la normalidad de un partido que dura 90 minutos, con un rival que nos va a poner las cosas difíciles. Ojalá, espero que…

¿QUÉ UNIONSITAS SE ESPERA?

El resultado contra el Santa Marta no refleja lo que fue el partido. El Santa Marta venía de entrenar tan solo una semana. Nos vamos a encontrar con un equipo de superior categoría. Creo que, en pretemporada, basarse en el rival es erróneo.

CONVOCATORIA

Tenemos a los máximos disponibles. Hay tres de esta mesa que están tocados, y los que están disponibles al cien por cien. Los que estén fuera, que arrimen el hombro y puedan ayudar al grupo.

DERBI EN COPA RFEF EN DIFERENTE CATEGORÍA

Tenemos que vernos en la realidad de hoy en día: en cuanto al equipo de mañana, estamos una categoría por debajo. Pero la idea es volver. Se están trabajando muchas cosas buenas, aunque es complicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 El popular quiosco que sacó adelante a una mujer viuda con sus tres hijos: «Mi madre fue muy valiente»
  3. 3 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  4. 4 Controlado un incendio en Campillo de Azaba
  5. 5 La suerte sonríe a Santa Marta de Tormes, agraciada con un primer premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en una casa abandonada
  7. 7 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  8. 8 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  9. 9 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  10. 10 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Jorge García: «La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco»

Jorge García: «La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco»