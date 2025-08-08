Jorge García: «La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco» El técnico del Salamanca UDS relativiza a la hora de darle importancia al encuentro de este sábado en el Reina Sofía

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 12:51 | Actualizado 12:57h.

Jorge García no se salió del guion de la pretemporada y le restó importancia al derbi, aunque, evidentemente reconoce que la idea es pelearlo y llevárselo.

¿DERBI, DERBI O PRETEMPORADA?

Creo que la preferencia sigue siendo la misma: seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, como en todos los partidos, eso es lo que representa el escudo del Salamanca. Pero no hay que perder el foco.

ESTILO DE JUEGO Y ACIERTO DE CARA A PUERTA

Al final, nos está costando llegar a portería y hacer goles. La dinámica es buena en cuanto al juego. El derbi no cambia nada, vamos a seguir con la misma idea. Es bonito de jugar para los chicos.

AMBIENTE

Creo que es algo que nos vamos a encontrar en el día a día. Vamos a ir a campos en los que va a ser difícil competir, tener una piedra más en el camino.

PRIMER DERBI COMO PRIMER ENTRENADOR

Al final, creo que es mi primer derbi como primer entrenador. He podido vivir algo como técnico, pero nada comparable a lo que se puede vivir mañana. Hay que afrontar la normalidad de un partido que dura 90 minutos, con un rival que nos va a poner las cosas difíciles. Ojalá, espero que…

¿QUÉ UNIONSITAS SE ESPERA?

El resultado contra el Santa Marta no refleja lo que fue el partido. El Santa Marta venía de entrenar tan solo una semana. Nos vamos a encontrar con un equipo de superior categoría. Creo que, en pretemporada, basarse en el rival es erróneo.

CONVOCATORIA

Tenemos a los máximos disponibles. Hay tres de esta mesa que están tocados, y los que están disponibles al cien por cien. Los que estén fuera, que arrimen el hombro y puedan ayudar al grupo.

DERBI EN COPA RFEF EN DIFERENTE CATEGORÍA

Tenemos que vernos en la realidad de hoy en día: en cuanto al equipo de mañana, estamos una categoría por debajo. Pero la idea es volver. Se están trabajando muchas cosas buenas, aunque es complicado.