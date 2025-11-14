Jorge García: «Se habla que faltan victorias contra los de arriba... pero valen tres puntos igual» El técnico respira por poder contar con Leo Mendes para este duelo, también al tener por fin a los 23 jugadores a sus órdenes y avisa del Ávila que se les viene: «Es un equipo muy rocoso, que concede poco y que penaliza mucho»

Jorge García durante la comparecencia de prensa de este viernes.

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:18 | Actualizado 10:59h. Comenta Compartir

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, se ha mostrado más que satisfecho de poder contar por fin con sus 23 jugadores en plantilla ya a su disposición a las puertas de cumplirse el tercio de competición liguera este mismo domingo frente al Real Ávila. «Es un placer por fin tener a toda la plantilla disponible, especialmente a Davo, que nos va a poner las cosas muy difíciles. El cuerpo técnico haremos cábalas para convocatoria y once», reflexionó el preparador salmantino.

SENSACIÓN DE DERBI, DERBI CONTRA EL ÁVILA

Creo que nosotros lo debemos de afrontar con la seriedad de ir a buscar los tres puntos; puede ganar un poco de enteros por la rivalidad que hay, vamos a intentar que nuestras virtudes salgan a la luz, que hagamos buenos partidos en fase ofensiva y defensiva.

DISTINTO ÁVILA, PERO UN CONCEPTO SIMILAR

Es un equipo muy rocoso, que concede poco y que penaliza mucho, vamos a tener que vivir concentrados, para en fase ofensiva para hacerles el mayor daño posible, en esas cosas que no nos penalicen, es un conjunto que si se ponen

EL EQUIPO SIGUE TENIENDO DEBES

Con respecto al día de Coruxo tenemos que mejorar la concentración en cada milisegundo de partido. Con nuestra idea y nuestro estilo, tener una estructura

AUSENCIA DE VICTORIAS FRENTE A LOS EQUIPOS DE PLAYOFF

Se habla que es una cuestión que falta, cada partido vale tres puntos. Nos tomamos con la misma seriedad el partido del Promesas de la pasada jornada, el de ahora del Ávila y el del Marino la que viene; los vamos a afrontar con la idea de ganarlos.

ESTADO DE JON VILLANUEVA

Está mejorando, tiene ganas de participar. Que Leo no vaya con la selección nos da chance no intentar forzarle.

CÓMO ESTÁ EL CÉSPED

En principio bien, ayer entrenamos y estaba de lujo, se va a ablandar, pero estamos en contacto con la gente encargada de él para tratar que siga así.

EL JUVENIL SE MUDA AL HELMÁNTICO

Al final es parte importante del club, se ha decidido que se juegue antes el juvenil, nos tendremos que amoldar.

Temas

Salamanca CF UDS