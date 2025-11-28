Jorge García y sus «ganas» de que el Salamanca UDS firme un triunfo perfecto: «No te haces a la idea...» El preparador blanquinegro se muestra entusiasmado por tener por primera vez esta temporada a toda la plantilla a su disposición

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:20

Jorge García aborda el duelo de la decimotercera jornada de Liga en Segunda RFEF con la novedad de tener a toda la plantilla disponible por primera vez esta temporada: «Es una gran alegría con todos los jugadores de la plantilla para la competición del domingo: que Davo ya esté casi al cien por cien y, por supuesto, que la victoria en Luanco nos ha permitido trabajar con mejor sintonía. Para nosotros como cuerpo técnico, a la hora de hacer una convocatoria, de tener que tomar estas decisiones es complicado. Lo que queremos es que todos nos puedan ayudar desde su rol», afirmó el preparador salmantino.

ENTRAR EN PLAYOFF ESTA JORNADA

Pues bueno, al final la plantilla está centrada en el trabajo diario. Reforzaría un poco el trabajo del día a día, pero centrarnos en ese objetivo, a día de hoy, es un poco erróneo. El objetivo es el trabajo del día a día.

FIRMAR UN PARTIDO REDONDO

No te haces a la ida de las ganas que tenemos de un partido así, que se vea buen juego, una idea reseñable, que no concedamos… No te haces a la idea, pero el rival también juega, te quiere ganar el partido y tienes que jugar contra él. Semana a semana existen errores y los subsanamos lo antes posible. Ahora somos nosotros los que hacemos gol. Todo lo que hacemos bien nos acerca a ese partido perfecto. Si hacemos 40 o 50 minutos bien, lo siguiente es aumentar ese tiempo, que lo vayamos mejorando. Queremos dar nuestra mejor versión.

EL RIVAL NO HA GANADO FUERA... PERO NO PIERDE

El Burgos Promesas tiene siete empates; es un equipo peligroso por el hambre que tiene, sobre todo por fuera, por la energía que tiene también los filiales. Debemos estar concentrados y, sobre todo, mantener ese ritmo de balón que tanto queremos, con poquitas pérdidas. Y no desconectarnos.

LA SITUACIÓN DEL CÉSPED

Ni nos preocupa ni nos resulta grato. En Luanco no estaba en buenas condiciones; el equipo compitió y ganó. Nos adaptaremos. Estará mejo que en Luanco, seguro.

¿SE REPETIRÁ LA DUPLA ALBA-LARA?

Son planes de partido que vamos procesando durante la semana. Sí que es verdad que es la primera suplencia de Cristeto; lo asumió con total coherencia, sabiendo que no era un partido para que él pudiera dar su cien por cien. Son planes que valoramos y que tienen que estar previstos.