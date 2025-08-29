Javi Delgado, el '9' que le faltaba al Salamanca UDS, ya está en 'casa' El delantero cántabro ha estado presente en el entrenamiento conociendo a sus compañeros

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 11:38 | Actualizado 12:21h.

El Salamanca UDS ya tiene al delantero que le faltaba para la temporada 2025/26. Javi Delgado, que llega procedente del Sabadell, con el que consiguió el ascenso a Primera Federación, se ha convertido en nuevo jugador del equipo de Jorge García.

El punta cántabro ya se ha pasado este viernes por el entrenamiento y ha ido conociendo tanto a sus compañeros como a los miembros del cuerpo técnico.

El técnico del Salamanca UDS no ha dado por hecho que la plantilla esté cerrada y ha adelantado que buscan una última incorporación, con la duda de que fuera para la zona ofensiva o para reforzar la zaga.

Esto es lo que ha dicho Jorge García sobre Javi Delgado: "Es una alegría para todos tenerlo con nosotros. Sabíamos que al final de mercado podía caer un delantero diferencial con estas características. Nos va a aportar voracidad en área, asociación y movilidad, y nos va a venir muy bien".