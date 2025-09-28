Ganar es lo único que importa

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 28 de septiembre 2025, 06:50 Comenta Compartir

En el Salamanca UDS existe desde siempre la obligación de ganar y de esa proclama no huyen ni los actuales componentes de la plantilla y el cuerpo técnico. Y Jorge García lo recordó en la rueda de prensa previa: esa es la exigencia que se marcan ellos mismos. Por eso, y además por la derrota del pasado fin de semana contra el Deportivo Fabril, sacar los tres puntos este domingo (17:00 horas) frente a la UD Ourense es lo único que les va a servir a los blanquinegros. Será por segunda jornada consecutiva como locales en Las Pistas, y según estiman desde el club la última porque para la siguiente ya esperan jugar en el Helmántico, pero habrá que verlo.

Con 4 puntos después de las tres primeras jornadas, el Salamanca UDS necesita hoy sumar otros 3, como ya hizo hace un par de semanas contra el Atlético Astorga para hacerse fuerte en su casa, sea una o la otra. Es la manera de cumplir el objetivo de estar peleando por los puestos altos de la clasificación, al contrario de lo que sucedió la pasada temporada.

Jorge García tendrá menos piezas para confeccionar el once titular y preparar los posibles cambios posteriores porque ha aumentado la lista de bajas: además de Hugo Marcos y Davo, que siguen sin estar disponibles, tampoco estará Dani Hernández una semana más tras la recaída que sufrió en el amistoso frente al Real Valladolid. Y tampoco estará Iván Casado, que ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión en Abegondo.

La incógnita es el estado de José Lara, que sintió una molestia muscular durante los partidillos del jueves en Las Pistas y que el viernes no se ejercitó con sus compañeros. El andaluz es clave en el centro del campo por todo lo que aporta y si está bien, estará en el once.

Parece que con la ausencia obligada de Casado Jorge García optará por volver a la línea de cuatro en defensa y las principales dudas parecen que estarán en ataque: si se apuesta por sacar de inicio juntos a Servetti y Javi Delgado, algo que salió muy bien en los últimos minutos contra el Astorga, o sale un único '9' acompañado por un mediapunta y los extremos. Como dijo también el técnico salmantino el viernes, hay varios jugadores que pueden actuar en diferentes posiciones y ese es un valor que hay que aprovechar.

La UD Ourense sólo ha encajado un gol por partido, pero han llegado en errores propios, y eso es algo que tendrá que buscar el Salamanca UDS para salir victorioso.

Temas

Salamanca CF UDS