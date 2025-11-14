Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El estadio Helmántico. LAYA

Fin al caso Helmántico: Villares da el OK definitivo

El Salamanca UDS ha informado de que el Ayuntamiento ha emitido un informe «favorable» respecto a la Comunicación Ambiental de Actividad Deportiva

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:57

Comenta

El Salamanca UDS ha informado a través de un comunicado oficial que, tras la resolución emitida por el Ayuntamiento de Villares de la Reina, ha quedado levantada la suspensión cautelar de la Actividad Deportiva en el Estadio Helmántico, al haberse acreditado oficialmente la subsanación de todas las deficiencias requeridas y la presentación de la documentación indicada en el expediente.

Según la nota publicada en su web, el Ayuntamiento ha emitido un informe «favorable» respecto a la Comunicación Ambiental de Actividad Deportiva presentada, dejando constancia de que «se han subsanado todas las deficiencias señaladas».

De esta forma, el Salamanca UDS asegura también que se ha aportado toda la documentación exigida, incluido el certificado de Inspección Periódica con calificación favorable, el alta de la instalación de baja tensión en el Servicio Territorial de Industria, el documento Ambiental completo con las subsanaciones realizadas, el contrato de servicios de seguridad en vigor y los certificados de instalaciones de protección contra incendios.

Es por ello que el Ayuntamiento de Villares ha decidido levantar la suspensión cautelar decretada en agosto y ha declarado concluido el procedimiento de control posterior, dejando el Estadio Helmántico plenamente habilitado y autorizado para su actividad deportiva ordinaria.

