El extécnico de la UDS Miguel Ángel Russo, en estado grave El actual entrenador de Boca Juniors se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata

Martes, 7 de octubre 2025

Miguel Ángel Russo, entrenador del argentino Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud y permanece bajo atención médica en su domicilio.

Russo, de 69 años y que se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, se encuentra de baja médica desde fines de septiembre.

Además de su amplia trayectoria en el fútbol argentino e internacional, Russo también dirigió en Europa: en la temporada 1998/99 estuvo al frente de la UD Salamanca en la Primera División de España, donde comandó al equipo en 15 encuentros, con un balance de 4 victorias, 3 empates y 8 derrotas.

Este domingo, tras la victoria 5-0 de Boca Juniors ante Newell's, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, dijo: «Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión».

«Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor», agregó Ubeda.

