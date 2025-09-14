Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrenamiento del pasado jueves en Las Pistas, donde hoy el Salamanca UDS recibe al Atlético Astorga. LAYA
PREVIA: SALAMANCA UDS VS ASTORGA

No hay excusas: a por los tres puntos

El Salamanca UDS se estrena como local en Las Pistas frente al Atlético Astorga

Álex G. Santana

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 05:45

El Salamanca UDS disputa este domingo (12:00 horas) la segunda jornada del Grupo 1 de Segunda Federación con la intención de sumar la primera victoria del curso tras el empate en el estreno frente al Bergantiños (2-2). El equipo charro mostró pegada en ataque, pero también dejó claro que necesita ajustar ciertos aspectos defensivos para hacerse fuerte desde el inicio de la temporada.

La principal novedad de la convocatoria es la vuelta de Dani Hernández, que se ha recuperado de sus molestias y apunta a dar equilibrio y experiencia en la zona de ataque, aunque el buen rendimiento ofensivo del equipo invita a no tocar demasiado. No estarán, en cambio, ni Davo ni Hugo Marcos, que continúan con sus procesos de recuperación y prolongan las bajas en el plantel blanquinegro.

El choque presenta una circunstancia añadida: el Salamanca UDS tendrá que jugar en Las Pistas, ya que el Helmántico sigue sin contar con la licencia de actividad, a pesar de que las obras siguen avanzando. Jorge García, no obstante, ha querido restar importancia al cambio de escenario y ha subrayado que el equipo debe mantener su plan de juego sin que el entorno condicione el rendimiento. «No nos tiene que afectar», aseguró el técnico, consciente de que el grupo necesita centrarse exclusivamente en lo futbolístico.

El rival será el Atlético Astorga, recién ascendido y con la motivación extra de afrontar un derbi regional. El conjunto maragato llega con la ilusión de asentarse cuanto antes en la categoría, lo que obliga al Salamanca UDS a mostrar seriedad y oficio para imponer su calidad. Un triunfo supondría mucho más que tres puntos: reforzaría la confianza y daría continuidad al proyecto.

