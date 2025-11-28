Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Miembros del Sylmar entrenando esta semana en el Helmántico.

El estado del césped del Helmántico no preocupa al Salamanca UDS: «Estará mejor que en Luanco, seguro»

Jorge García regatea la imagen que presenta, especialmente, en el Fondo Norte. «Nos adaptaremos», afirma

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

El estado del césped del estadio Helmántico vuelve a ser cuestión de estado en el Salamanca UDS. La imagen que está mostrando durante la disputa de la UDS International Cup, el torneo juvenil que arrancó este pasado lunes y se extiende hasta la jornada de hoy —donde, además el club local, toman parte el FC Sylmar, Mid Valley SC y Central Valley Premier FC.— no es nada halagüeño. Y más, teniendo en cuenta que también en la jornada de hoy se disputa el choque de Liga Nancional entre el juvenil A blanquinegro y el Parquesol a partir de las 12:00 horas.

Pese a que el césped del estadio, especialmente del Fondo Norte, no parece presentar su mejor estado de conservación dentro del seno del primer equipo blanquinegro parece vivirse en una balsa de aceite: «Ni nos preocupa ni nos resulta grato que se esté utilizando toda esta semana el estadio», afirmó en rueda de prensa el entrenador Jorge García, quien acudió a su último encuentro de Liga para tratar de parar el golpe del césped: «En Luanco el césped no estaba en buenas condiciones; y, sin embargo, el equipo compitió y ganó. Nos adaptaremos, como nos adaptamos siempre a las circustancias. Además, que estará mejo que en Luanco, seguro», concluyó.

