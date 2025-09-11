«He estado en canteras exigentes como la del Madrid o Atlético, pero este club es histórico y también te obliga a ganar siempre»

Abraham José Nóbrega (en el centro) se ejercita durante una sesión de entrenamiento.

Jaime García Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025

Abraham José Nóbrega aterrizó en el Salamanca UDS mostrando un perfil bajo, y es que el joven delantero quería demostrar su valía a través del trabajo, y no por lo que había hecho su progenitor (Braulio Nóbrega) hace unos años en el Helmántico. Desde su llegada entró en los planes del cuerpo técnico, y este pasado domingo tuvo el premio de partir de inicio en el estreno liguero en Bergantiños. Cumplidos 57 minutos, Abraham apuntó la primera diana en su cuenta personal, y qué diana. El cuadro salmantino devolvió las tablas al marcador con su tanto, y cosechó un valioso punto frente a uno de los equipos más peligrosos de la categoría en casa.

Para un delantero no hay mejor comienzo que firmar un tanto en el primer compromiso de la temporada.

—Pues sí, la verdad que estoy muy contento. Llevo aquí poco tiempo, pero me han recibido genial y pues con muchas ganas de seguir demostrando y trabajando. Siempre es positivo empezar marcando, pero más ayudar al equipo a puntuar.

Primer día, y titular en el esquema de Jorge García. ¿Cómo se vio?

—Me encontré bastante bien. Ayudé al equipo también defensivamente, que es una faceta que siempre me ha costado un poco más y, creo que rendí muy bien en ese aspecto. Y sí, la verdad que empezar la primera jornada marcando y rescatando ese punto, pues deja muy buenas sensaciones.

Llevaba 154 días sin ver portería, fue con el Atlético de Madrid C frente al Villaverde, el pasado 6 de abril. ¿Fue una liberación?

—Sí, la verdad. Es cierto que pasó el verano de por medio, pero eran muchos meses. Pero bueno, con lo que me quedo es que empezar la primera jornada haciendo gol, me dejó una sensación espectacular.

Antes de hablar del Atlético Astorga, el vestuario coincide en que el empate ante el Bergantiños sabe a poco.

—Está claro. Pudimos haber conseguido los tres puntos. Pero bueno, ese punto al final es en un campo complicado, además, el equipo supo sobreponerse a la situación de ir dos veces por detrás en el marcador y ahora únicamente toca hacer bueno el punto este fin de semana.

Hablemos su gol. Supieron emplear las herramientas que el 'staff' les dio para firmar los dos tantos.

—La ayuda del cuerpo técnico tiene muchísima culpa en los goles. Es una jugada que habíamos trabajado, el gol, sobre todo, el de Lara. El primero en balón parado, y en esta categoría, es aún más importante, que al final los pequeños detalles son los que te dan goles, te salvan goles y esas herramientas son muy importantes.

Otra de las imágenes que dejó el encuentro fue cómo celebraron cada gol. Esa unión de la que hablan siempre parece que ya existe.

—Llevo aquí muy poco tiempo y hay un vestuario espectacular, veo a un equipo muy unido y, ese gol fue muy importante y sabíamos la importancia de ello y por eso lo celebramos de esa manera.

Hablemos ya del siguiente compromiso. El Atlético Astorga se cruza en su camino.

—Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos nuestra rutina de trabajo y con el trabajo se darán los tres puntos el fin de semana. Todos los partidos son una final, son complicados, venga quien venga. Y lo tenemos que afrontar como si fuese un partido en el que te la juegas.

En su demarcación hay que preguntarle por la cifra de goles. ¿Se ha marcado alguna ya?

—Si fuese por mí, me encantaría meter en todos los partidos-esbozando una sonrisa-. Pero bueno, tengo ahí mi cifra y prefiero guardarla para mí, no meterme presiones, pero con trabajo todo llega. Si te tengo que decir una, ojalá más de diez goles.

Por último, ha pasado por canteras como la del Real Madrid o el Atlético de Madrid. ¿Qué hace especial al Salamanca UDS?

—He estado en canteras muy exigentes, pero éste es un club histórico al final. Es un club dónde se nos exige que hay que representar el escudo como se merece y es ganando. Lo hace especial que al final es un equipo grande que quiere volver a hacer lo que ha sido años atrás. Y, hay un vestuario unido y de muy buena gente.