«Si no entramos en playoff será un fracaso, no hay que mentir» Tras el fin del mercado y a horas de debutar en Liga, Carlos Valverde toma la palabra. El director deportivo del Salamanca UDS asegura tener un proyecto a «largo plazo» al margen de lo deportivo: «Faltaba orden»

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:00

No acaba de soltar la tensión del mercado, al que le acaba de dar dos vueltas de llave tras exprimirlo hasta el último minuto, y ya tiene encima el comezón de la competición. Valverde saca los ases en su primera experiencia al frente de la confección de la plantilla del Salamanca UDS, en estas horas de duermevela entre el ring y el piii con el que comenzará este domingo la Liga.

¿Qué sonido le sobresalta más, el del teléfono o el del silbato del árbitro?

—Las pretemporadas nunca me han gustado nada (ríe). Tenía muchas ganas de que llegara septiembre porque creo que el equipo donde se ve es en Liga. Estamos muy contentos con la plantilla que se ha hecho, confiados porque creo que hay muy buena base. Luego está en que ellos crean también en el staff y en el club; la idea es ir todos de la mano.

¿Quién tenía más ganas, usted o su familia?

—Mi pareja sobre todo, porque son muchas horas de teléfono. Hay ciertas horas, la 1 o las 2 de la mañana, en las que se habla con representantes, que no son las idóneas para conciliar... Pero, como he dicho, muy contento porque creo que se ha hecho una plantilla muy competitiva, muy compensada. Creo que el míster tiene una variedad y un abanico muy amplio de posibilidades.

Por curiosidad, ¿algún día ha llegado a contar las llamadas?

—No... Pero seguro que los días que más han sido esos de ir a ver fútbol, con viajes de 5 o 6 horas. Es que es todo el rato teléfono, teléfono y teléfono. Tanto teléfono que tengo que cambiar el móvil.

Y en mayo, ¿cuántas llamadas solía tener?

—A ver, con la cantera ya tenía un volumen importante con padres, entrenadores... La verdad es que en cuanto empecé en el fútbol base, el teléfono también era 24 horas. Al final son 200 jugadores y siempre hay algo. Pero ahora es diferente. Ahora tienes que lidiar con representantes, jugadores... que a veces no sé si es mejor que los papás o no.

La llamada más importante de todo este tiempo será en la que le dicen: «Tenemos que vernos, queremos que seas el director deportivo». ¿Le sorprendió?

—No me sorprende porque ya se me ofreció el año pasado y dije que no. Lo rechacé porque es un puesto que requiere dar el 200 por cien y no podía en ese momento. Ahora, sin embargo, sí. Además, me parecía el momento porque había errores que había que atajar ya, hay que decirlo así. Creo que el club se ha dado cuenta de que hay ciertas parcelas en que no se ha hecho lo mejor posible. Y que nadie se engañe: si no tenemos un presidente como Manuel (Lovato), no habríamos cerrado ciertos fichajes; si Rafa (Dueñas) no me da todas las facilidades y la libertad, pues tampoco. Menciono a Rafa porque he leído por ahí algo que me hace mucha gracia, que es que mete palos en las ruedas. Entiendo que la afición esté molesta, pero esto no es ni Manuel, ni Rafa, ni yo, ni los jugadores. Aquí esto es un escudo, una ciudad y un estadio que, yo creo, queremos por igual.

Ya que le hace tanta gracia, ¿de verdad ha tenido todas, todas las libertades para hacer el equipo?

—Todas, todas, todas, todas. Y algún día podré decir ciertas frases que él me dice en este sentido. Yo, a día de hoy, no puedo decir nada malo ni de Manuel ni de Rafa porque se me ha dado total libertad para firmar. La plantilla se ha hecho en torno a lo que hemos creído el staff y la dirección deportiva.

¿Un palo en las ruedas no es tener que lidiar con la liquidación de la plantilla del curso anterior, con muchas situaciones heredadas de su gestión?

—Pues mira, había renovaciones automáticas y es el club el que me dice que si quiero rescindir contratos no hay ningún problema. Los jugadores que siguen del año pasado es porque tanto el míster como yo queremos que estén. Jon, Parra, Casado, Souley o Cristeto son jugadores de alto nivel y, en esta categoría, creo que nos dan un plus. Nos están ayudando muchísimo a que los que vienen nuevos entiendan los pros y los contras del club con la idea de poder estar lo más arriba posible.

Nombra a Jon, al que tuvo en su lista de 'finiquitados' al desconocer que tenía renovación automática. Curioso.

—Al final es una anécdota que tuvimos... Eso demuestra que tenemos que mejorar mucho en organización. Me pasó en la base cuando llegué hace cuatro años; es un camino que conozco en este club. Este es uno de los motivos por los que cojo la dirección deportiva y por los que tengo clara la gente que quiero que esté a mi alrededor. Sé que se nos van a escapar muchas cosas, pero quiero que el club esté lo mejor organizado posible.

Decía que siguen los jugadores que han querido. ¿Por qué no han querido a Amaro o a Caramelo? Son salmantinos, de la casa, y se van por la puerta de atrás, como a usted le pasó en su día cuando era jugador.

—Tú lo has dicho, me ha pasado. Es lo mismo que le dije a Caramelo y a Amaro: hay un momento en que se cierra el ciclo, que no podemos alargar ciertas cosas. Se les agradece lo que han hecho por el club, que muchas veces es más de lo que debían dar, y se acabó. Mira, las decisiones son tan mías, que si es por Rafa uno de los dos estaría en esta plantilla. Por eso, si este año van mal las cosas no es culpa de Rafa, es culpa de Carlos Valverde y ya está, no hay más tutía. ¿Y si van bien? Si van bien, pues será mérito del míster y del staff.

Tan claro como explica estas bajas, tenía también a dónde ir a fichar. Su 'pase de seguridad' estaba en Tercera, en La Mancha, País Vasco y el plus de Zamora. Vamos, donde jugó.

—Sé que uno de los hándicaps que tengo es que no controlo el mercado en la categoría, hay que ser sincero. A ver, a los Mancebo, Dani, los tienes controlados porque los has visto, pero hay otros que no. Y lo bueno que me ha dado el fútbol son las amistades que he hecho. Por suerte he jugado en muchos sitios y conoces a mucha gente, y esa gente te dice: «Oye, Carlos, este tipo de jugador te viene bien». De esa gente es de la que me fío al cien por cien porque sé que va a rendir luego el jugador. Así llegan los Aimar o Lara.

Luego hay un caso especial, un fichaje que marca el mercado, que es el de Marotías. Firma por el Teruel de 1ª RFEF, prueba en Portugal y el que se lleva el gato al agua es usted. Pero, ¿cómo?

—Era un jugador que el míster tenía apuntado en su lista. Pero antes de poder abrir una negociación vemos que se va a 1ª RFEF, algo normal. La anécdota está en que, cuando nos enteramos de que se rompe ese acuerdo, estábamos cerrando un jugador que, por un problema, nos pide un tiempo y no lo pensamos: el fichaje ya era Marotías.

Le tengo que preguntar por otro nombre, un jugador que no está en su club pero sí en Salamanca: Pachón.

—Es verdad que hablamos con el representante; nos dijo que se iba al extranjero y, a partir de ahí, es que no hubo más comunicación. Luego sí es verdad que nos enteramos de que se iba a Unionistas. Yo hablo con equis persona y creo que las cosas se tienen que quedar entre uno y otro, porque al final uno cuenta una versión y yo otra.

Hablando de delanteros, ¿cómo se fichan dos '9' recién ascendidos a 1ª RFEF cuando esta Liga ha sido el granero principal para la categoría superio y la compentencia que había?

—Con un proyecto. Habrá gente que diga: «¿Qué proyecto?». El proyecto no pasa por ascender ya de ya, pasa por el orden, la organización y hacer las cosas bien; que el jugador que venga, diga: bonita ciudad, buena afición, buen estadio, buen club, serio. Eso es lo que buscamos a largo plazo.

¿A largo plazo? ¿De verdad?

—Sí. Sé de sobra que esto es fútbol y los resultados son los que marcan, y en diciembre podemos estar fuera. Pero esa es nuestra idea y el club nos pide dar el paso sabiendo que nuestras claves son estar al día (en los pagos), tener el estadio bien, cuidar a la afición... Evidentemente, esto no cambia de un día para otro, y más cuando tenemos a todo el mundo en contra.

Sabe que está «todo el mundo en contra», ¿pero sabe por qué?

—Que yo eso lo entiendo, que yo cuando intento hablar con la gente, con los aficionados y las peñas, les tengo que dar la razón en ciertos aspectos. Lo que les intento explicar es que, a día de hoy, las plantillas que ha habido en Salamanca son gracias al presidente; que aquí ha habido jugadores que, si no está Manuel, esos jugadores no pisan el estadio Helmántico; y que el estadio ya estaba mal antes de su compra... Y es así.

Se le ve muy confiado en encauzar la situación, en acabar con errores cíclicos. Otros ya creyeron eso y luego...

—Esto tiene que caer por su propio peso, por hacer las cosas de manera lógica. Yo a Rafael Dueñas se lo he dicho muchas veces: que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que él no puede hacer mil cosas, porque es materialmente imposible. No creo que tenga mala intención; creo que las cosas que han salido mal han sido por inconsciencia y saturación más que otra cosa.

Dice que todo el mundo está «en contra», del mismo modo que todo ese mundo coincide en decir que la plantilla es buena y está compensada. ¿Cómo se consigue esto con una bajada del presupuesto?

—A ver, bajada del presupuesto creo que no ha habido, porque, como te he dicho, me han dado todas las facilidades del mundo. Y luego, eso de que es buena plantilla y compensada creo que sí, lo he dicho, pero hay que demostrarlo. A ellos se lo he dicho: el Salamanca es siempre favorito a ascender, y luego está la realidad de la temporada.

¿Entonces es igual de cara que la plantilla del año anterior?

—No lo sé, no lo sé. No lo sé porque hay ciertos contratos que yo no he visto.

¿Y cómo defiende que no hay bajada de presupuesto? Y más no pudiendo negarme que los jugadores renovados han sufrido una revisión del contrato y no es al alza...

—Los que están, los renovados, sí sé lo que cobraban antes y ahora. Pero no sé ciertos jugadores que se han ido en cuánto estaban. Tampoco he querido saberlo porque no cuento con ellos. A mí lo que me preocupa es mi plantilla.

Hablando de preocupaciones, cuánto le preocupa el gol o ciertos resultados de la pretemporada?

—Mira, dos de las mejores temporadas de mi vida llegaron con pretemporadas horribles. Me pasó en Zamora y me pasó en Plasencia. Eso me da tranquilidad, y también que Jorge piensa lo mismo que yo al acabar los partidos. Y, por cierto, hablando de libertad total. Fíjate que en esto que comentas y en otras circunstancias ya podrían haber saltado las alarmas y no es así.

Han regateado toda la pretemporada esta pregunta, pero a estas alturas no lo pueden hacer. Viendo la Liga y hablando lo que hemos hablado de la plantilla, ¿sería un fracaso que no se acabara el año en 'playoff'?

—Playoff tenemos que hacer; si no hacemos playoff es un fracaso, es así, no hay que mentir. Ascender es otra historia y eso yo no lo voy a decir, porque esto es fútbol. Creo que se ha hecho una plantilla para estar arriba, creo que somos una plantilla que entre los primeros cinco tiene que acabar, pero todo eso hay que demostrarlo. Y la manera de demostrarlo es con trabajo, trabajo y trabajo, con el día a día.