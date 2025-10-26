Después del borrón toca cuenta nueva: el Salamanca recibe a la Segoviana

Iván Ramajo Domingo, 26 de octubre 2025, 07:40 Comenta Compartir

l Salamanca UDS madruga en la jornada de este domingo —como queriendo ganarle el paso al cambio horario— para abordar su 4º encuentro local de esta Liga en el exilio de Las Pistas, el 6º en partido oficial este curso, tras un nuevo gatillazo de los despachos en el 'caso Helmántico'. El estadio alcanza ya los cinco meses cerrado, mientras que el recinto anexo sigue aumentando su leyenda: hasta la fecha no se le ha escapado un solo punto a los de Jorge García.

Como si sacar los tres puntos fuera coser y cantar, el club ha ido añadiendo hándicaps a este encuentro frente al conjunto de La Albuera, recién descendido de la Primera Federación. Entre ellos, tener que jugar en un terreno ya no solo empapado, sino pisoteado por el filial en la jornada de este sábado.

A eso hay que sumar las dudas lógicas provocadas por la derrota en Los Pajaritos, que cortó (aunque no de raíz) la racha de tres choques seguidos ganados. Que el equipo, a tramos, mostrara rasgos estables es la tabla de salvación para un once repetido, que apunta a agitarse sin solución de continuidad en la jornada de hoy. Entre otras cosas, por las condiciones climáticas en las que se juega y por la propuesta definida del rival de buscar el error para penalizar, trampa en la que ya han caído en otras ocasiones los blanquinegros y que esta vez quieren evitar sí o sí.

Del mismo modo que verse por detrás en el marcador. Salvo en dos, en todos y cada uno de los choques de Liga los blanquinegros se han visto por detrás en el marcador de partida. Este punto ha sido subrayado en rojo por el técnico, y la idea es golpear primero para poder manejar el encuentro en otros parámetros. Para ello, el preparador salmantino afinó en la jornada de este sábado la puntería a través de centros laterales y jugadas a balón parado, bajo un tremendo aguacero en el campo anexo al Tori.

Otro punto a tener en cuenta es que el Salamanca UDS no ha conseguido sumar los tres puntos todavía frente a un equipo que no sea un recién ascendido. La Segoviana se presenta, en este sentido, como el rival idóneo para dar ese golpe sobre la mesa. Y más teniendo en cuenta que el conjunto azulgrana —que cuenta en sus filas con el inolvidable Llorente y el salmantino Borrego— todavía no ha ganado lejos de La Albuera: dos empates y una derrota son su balance a domicilio hasta este partido de Las Pistas.