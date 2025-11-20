Carrasco: «Hay días difíciles, pero tengo los pies en el suelo como cuando jugaba»

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Hace poco más de un mes Raúl Carrasco (Béjar, 1 de enero de 2024) era protagonista porque estaba siendo titular y marcaba goles con el Salamanca UDS en su primera campaña con el primer equipo. Él, sin embargo, mantenía los pies en el suelo, como ahora después de cuatro partidos sin tener ni un minuto, hasta quedándose fuera de la convocatoria frente al Ávila. Así lo reconocía el canterano tras el entrenamiento de este miércoles: «Es una situación complicada porque al final siempre quieres jugar, y ahora se está dando que me toca sumar desde fuera. Y sí, tengo los pies en el suelo aunque haya días difíciles, y lo que estoy haciendo es seguir entrenando, porque es lo que me va a hacer volver a jugar. Si entreno todos los días bien e intento hacerlo lo mejor posible, aunque sea difícil, es lo que me va a dar la recompensa cuando lo decida el míster».

Carrasco no le da demasiadas vueltas a la situación: «Yo intento hacerlo todos los días lo mejor posible y hay unos en los que es más complicado y otros más fácil, pero es la decisión del míster. Cree que otros jugadores están mejor que yo y lo que tengo que hacer es trabajar para intentar ganarme otra vez el puesto». Y mantiene el discurso de hace unas semanas: «Cuando me toca dentro del campo intento dar el 100 % y cuando me toca fuera intento hacerlo igual».

Lo más importante es que después de haber perdido el protagonismo, aclara que lo está sabiendo llevar, igual que cuando jugaba: «Es mi primer año y se supone que es de aprendizaje, de crecer, de evolucionar... Estas situaciones complicadas de no jugar habiendo jugado antes, las sé llevar y gestionar. Jon (Villanueva) me lo dijo: te va a dar carácter y una forma de ser en el futuro que te va a ayudar mucho».

Hablando con él, parece un veterano: «Yo sabía, cuando estaba jugando, que podía llegar un día en el que me tocara no jugar y hay que seguir igual. Ni entonces ir con el pecho fuera, porque se puede dar la vuelta a la situación como ahora, ni al contrario. Lo que importa es el día a día». Desde fuera está viendo los partidos y mantiene una gran confianza en el equipo: «Los 40 primeros minutos contra el Ávila fueron increíbles, es muy difícil ver a un equipo de Segunda Federación jugar así el balón. No terminamos de rematar los partidos, pero en cuanto cambiemos el chip va a ser un punto de inflexión y todo irá para arriba».

Y tiene un deseo, jugar en el Helmántico: «Entrenando allí ya puedes decir que eres jugador del Salamanca, pero estoy que me subo por las paredes para cuando Jorge me diga: «Sal un rato».