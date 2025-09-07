Bergantiños-Salamanca UDS: a por un triunfo con valor doble

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Este domingo 7 de septiembre (a las 17:00 horas) llega la hora de la verdad para el Salamanca UDS, con el debut de la temporada 2025/26 visitando al Bergantiños en As Eiroas, un campo que no se le ha dado nada bien en las visitas anteriores. Después de una pretemporada irregular, en la que la falta de gol ha sido el principal problema, es necesario un buen arranque por doble motivo: por lo bien que le vendría al equipo para su confianza y también para intentar despertar algo de ilusión entre unos aficionados muy desencantados coincidiendo con el inicio de la campaña de abonados.

El club parece haberse movido bien en los despachos para hacer una plantilla con el nivel necesario para luchar por estar en los puestos de arriba y desde hoy habrá que empezar a demostrarlo. Tres serán los hombres con los que no podrá contar Jorge García en el debut: Davo y Hugo Marcos, que no han podido trabajar junto a sus compañeros con normalidad durante el verano, y Dani Hernández, que todavía tiene algunas molestias, pero que confía en estar disponible para el primer partido como local el próximo fin de semana contra el Atlético Astorga.

Será interesante ver qué once saca de inicio el entrenador salmantino puesto que parece haber algunas dudas, como él mismo reconocía en la previa. Empezando por la portería, con Jon Villanueva y Leo Mendes peleando por el puesto. Cualquiera de los dos parece capacitado para ser titular porque el Salamanca UDS se ha preocupado por contar con dos guardametas de garantías. Lo mismo ocurre en la parte de adelante: Servetti y Javi Delgado pugnarán por ser el '9', mientras que Abraham Nóbrega, que puede actuar en varias posiciones, parece que hoy actuará por detrás del punta.

Si el equipo charro ha protagonizado una pretemporada irregular, todo lo contrario le ha sucedido al Bergantiños. El cuadro gallego ha ido enlazando victorias y empates y solamente cayó en el último compromiso frente al Deportivo Fabril (1-0).

El equipo de Simón Lamas, con una plantilla renovada casi por completo, parte con el objetivo principal de mantener la categoría y pretende hacer un fortín de As Eiroas. El Salamanca UDS conoce bien lo difícil que es el campo de Carballo, puesto que ha caído derrotado en sus dos visitas previas: en las campañas 2021/22 y 2024/25, por el mismo resultado, 2-1.