El balón vuelve a rodar en el Helmántico un día antes de lo previsto El Salamanca UDS no espera un día y estrena el césped del estadio con una sesión a puerta cerrada. La RFEF ubica el choque de este domingo ya en su interior

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:58

El balón vuelve a rodar en el estadio Helmántico más de cinco meses después y lo va a hacer 29 horas antes de lo previsto. El recinto de la carretera de Zamora se va a estrenar no con el choque entre el Salamanca UDS y el Coruxo, fijado (bajo cuenta y riesgo del club blanquinegro, una vez que tienen toda la documentación en regla, aunque sin los vistos buenos de las administraciones todavía pendientes) para la tarde de este domingo, 2 de noviembre, tal y como ya aparece reflejado en la RFEF —hasta este viernes, la sede del choque seguía siendo Las Pistas—, sino con una sesión a puerta cerrada, donde la plantilla de Jorge García tendrá una primera toma de contacto con el césped antes de medirse al conjunto gallego.