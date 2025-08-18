Abraham Nóbrega ya es uno más en el Salamanca UDS El delantero madrileño, último fichaje, ha trabajado junto a sus nuevos compañeros en el Tori

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 13:30

El Salamanca UDS ha comenzado este lunes su quinta semana de pretemporada con una sesión en la que ha habido una cara nueva: Abraham Nóbrega, fichaje anunciado el domingo, ya ha trabajado en el Tori junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de Jorge García.

El joven delantero madrileño ha sido uno más en el entrenamiento, trabajando al mismo ritmo que el resto y confirmando que ha llegado en un buen estado de forma. El físico y la táctica, con trabajo de presión y salida de balón, han mandando en la sesión de este lunes.

Los dos ausentes en cuanto al trabajo con el grupo, aunque sí que han estado trabajando para recuperarse de sus problemas físicos, han sido Davo y Hugo Marcos. Por su parte, Murua se ha ejercitado con normalidad, aunque al terminar el entrenamiento ha vuelto a ponerse en manos de los fisioterapeutas.

El Salamanca UDS volverá a ejercitarse este martes antes de afrontar el miércoles contra el Coria el primero de los dos amistosos de esta semana. Tras descansar el jueves, el equipo de Jorge García realizará otras dos sesiones viernes y sábado y está tratando de confirmar otro partido de preparación para el domingo 24.