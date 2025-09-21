El Salamanca FF y el Navega inician su andadura en la Tercera Federación Femenina A las misma hora (13:00 horas), el equipo dirigido por María Gordo recibe al Olímpico de León B, mientras que las de Gelu se ven las caras con la Bovedana lejos de casa

Jaime García Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:22

Cumplidos todos los test de pretemporada, es el turno de poner el juego el balón. El Grupo VIII de la Tercera Federación Femenina da el pistoletazo de salida con la primera jornada para los dos representantes del fútbol charro: el Salamanca FF de María Gordo y el Navega de Gelu.

Ambos conjuntos harán su estreno en la jornada dominical. El Salamanca FF lo hará en casa con el Olímpico de León B, a partir de las 13 horas, y el Navega saltará al verde por primera vez esta temporada, también a las 13 horas, pero a domicilio frente a la Bovedana. Cada banquillo afronta la temporada con objetivos bien distintos, aunque las ganas por completar un excelso año son similares.

María Gordo vive una nueva temporada en el Salamanca FF, y lo hace sin rehuir de la etiqueta de favoritas que sobrevuela a las charras. «Son cosas contra las que no vas a poder pelear y yo sé que va a ser algo que esté ahí siempre. Nuestro objetivo es que cuando hablen de nosotras porque somos favoritas, sea por lo que estamos haciendo y no por lo que se espera de nosotras», explica la entrenadora abulense.

Por su parte, Gelu, desea ir partido a partido, sin marcar un objetivo a la plantilla, ya que la palabra equipo debe estar tatuada en el vestuario del Navega. «El primer objetivo es el del domingo, se volverá y a partir de ahí el siguiente, no podemos pensar en el mes de mayo. La competición nos pondrá a cada uno en nuestro sitio, la permanencia ahora mismo es lo que a priori hay que salir a por ella, pero los objetivos y las notas tienen que ir semana a semana en cada partido».

Esa filosofía viene acuñada porque «va a haber 3-4 equipos que marcarán diferencias sobre el resto», una dificultad que podrá ser respondida si el Navega logra ser «un grupo». «El grupo tiene que ser el mayor fuerte que nos dé esos resultados y el que nos dé los puntos. Todo tiene que ser el grupo», zanja Gelu.

Ambos conjuntos, contarán con el Vicente del Bosque como escenario de sus partidos como local, y como explica María Gordo, ello debe ser sinónimo de fiesta. «Ha habido gente que se enganchó también por lo que hace el equipo, por el perfil de fútbol o un modelo que creo que es entretenido. Ojalá la gente se anime sobre todo por lo que el equipo hace y eso seguro que también nos va a acercar a ganar».