Albense y San Cristóbal se ven las caras en el pabellón municipal de Alba de Tormes.

El FS Salamanca y el Albense superan con buena nota sus tests de pretemporada

El equipo dirigido por Chema Sánchez visitó al Leganés, mientras que los de Alba cumplieron su primer amistoso recibiendo al San Cristóbal

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:50

La jornada del sábado brindó una doble ración de fútbol sala charro, ya que el FS Salamanca siguió dando pasos en su preparación de cara al nuevo curso en la Segunda División B, y en la misma línea, el Albense cumplió su primer encuentro de la pretemporada con el Trofeo Villa Alba de Tormes.

Tras derrotar al Villaquilambre por 5-2 en el estreno de la pretemporada, el FS Salamanca firmó tablas a domicilio (4-4) con el Leganés en su segundo compromiso amistoso de la pretemporada. Los de Chema Sánchez llegaron empatados al descanso gracias a una diana de Moreiro, y ya en el segundo tiempo los goles de Ángel, por partida doble y Ballano resolvieron el partido con tablas. La siguiente cita amistosa para los salmantinos será en tierras madrileñas contra el Móstoles, el próximo miércoles.

Por su parte, el Albense de Javi Hernández comenzó su andadura con el primer partido de la pretemporada, donde los de Alba disputaron el Trofeo Villa Alba de Tormes ante el San Cristóbal. Con el municipal del Alba de Tormes mostrando una gran imagen en sus gradas, los verdiblancos vencieron por 4-2 gracias a un 'hat-trick' de Juan Piña y otro tanto de Robert Pive.

