Rubén de la Barrera se mide a sus orígenes

Rubén de la Barrera se mide el domingo en el banquillo del Deportivo al Guijuelo, ese equipo que marcó su carrera como técnico hacia arriba. Estuvo en dos etapas. En la primera metió al club verde en el playoff de ascenso a Segunda, el único que ha jugado en su historia, y en la segunda clasificó a los verdes a la Copa del Rey algo que la siguiente temporada acabaría con el Guijuelo en el Calderón.

En su segunda etapa en el Municipal su director deportivo era Chema Aragón, que ahora lidera la parcela deportiva de un Mirandés que sigue asombrando a propios y a extraños en Segunda. “Es un entrenador con mucha personalidad y con las ideas muy claras, además a nivel ofensivo tiene muy buenos conceptos, por encima de la media en Segunda B”, describe Aragón que recuerda que cuando llegó al Guijuelo por segunda vez sabían que saldría bien. “Jorge Hernández y yo lo teníamos claro. Queríamos que regresara ya que sabíamos que nos iba a dar rendimiento seguro y así fue. Fuimos sextos y nos metió en Copa”, recuerda.

Para Aragón el Deportivo y Rubén de la Barrera estaban condenados a encontrarse tarde o temprano. “Eran dos partes que se iban a encontrar. Rubén de la Barrera con muy buenas experiencias en Guijuelo, Valladolid B y la Cultural Leonesa, donde ascendió a Segunda, y que además es deportivista hasta la médula”, argumenta Chema Aragón. No obstante, su llegada a Riazor no ha sido lo esperado y es que el Deportivo no ha ganado en sus primeros cuatro partidos y no ha marcado. “Ha llegado a un equipo que iniciaba una mala racha y no ha tenido la suerte de cambiar la tendencia en el primer choque. La inestabilidad del club tampoco ayuda”, añade Aragón.