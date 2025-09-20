Richardson rescata un punto para el Santa Marta en el derbi (1-1), y Unionistas B sufre su primera derrota (0-1)

Jaime García Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El municipal Luis Ramos acogió el primer derbi de la temporada en la Tercera Federación, donde el CD Guijuelo y el Santa Marta se reencontraron después de verse las caras unas semanas atrás en la Copa Federación. Cumplido el encuentro, ambos conjuntos siguen sin conocer la derrota en la competición doméstica ya que el choque se saldó con tablas (1-1) gracias a los goles de Alberto Martín para los chacineros y el tanto de Richardson en el tramo final para los de Mario Sánchez.

Los primeros minutos de la contienda ya avisaron de la igualdad que se viviría en los siguientes minutos sobre el tapete, ya que ambos contaron con oportunidades para abrir el marcador. Alberto Martín probó a Saldaña y Gabri hacía lo mismo, pero sin encontrar ninguno el premio del gol. Sin goles llegó el partido al descanso, aunque ello no evidenció lo trepidante que fueron los primeros 45 minutos.

Tras el paso por la caseta, los dos banquillos variaron nombres en sus esquemas, sin embargo, Alberto Martín se encargó de romper el partido cuando en el minuto 76 aprovechó el mal despeje del meta visitante para perforar la red sin problemas.

Más de uno abandonó el campo pensando que los tres puntos se quedarían en Guijuelo, pero, Richardson apareció al rescate. Entrados en el tiempo de prolongación, el ariete del Santa Marta devolvió las tablas (1-1) al luminoso, firmando el primer gol del Santa Marta frente al Guijuelo en un partido oficial.

Unionistas B (0) - La Virgen del Camino (1)

Después de enlazar dos empates en el comienzo de curso, Unionistas B hincó rodilla en su partido contra La Virgen del Camino. El equipo dirigido por Gabri de Aller no encontró respuesta a la solitaria diana del conjunto leonés que acabó decantando el choque liguero.

Superados los primeros minutos del choque, se mantuvo el 0-0 en el luminoso de Las Pistas, sin embargo, los visitantes firmaron las llegadas más peligrosas, y es que los leoneses llegaron con la flechita para arriba tras vencer en su estreno y firmar tablas en la segunda jornada.

Pese a que el partido no tenía un único dueño, las acometidas por parte de La Virgen del Camino siempre crearon mayores problemas a la zaga salmantina, hasta que, llegados al minuto 25 de juego, se rompieron las tablas. Visa superó a Castillo, meta local, y se llevó la ventaja al descanso. En el segundo acto, los cambios en el conjunto blanquinegro no cambiaron la cara de un partido que se saldó con triunfo por la mínima de La Virgen del Camino.