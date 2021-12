Rafael Dueñas: “A algunos jugadores les pesa el escudo. En otros equipos parecen muy buenos y aquí no”

Rafael Dueñas, director general del Salamanca, se muestra confiado en que el conjunto salmantino está a tiempo de dar la vuelta a la grave crisis deportiva que está sufriendo. –El 2021 para el Salamanca acaba en una situación complicada en la clasificación... –Los resultados deportivos no han sido buenos. Nos vamos a las vacaciones con ese sabor amargo de vernos ahí en la tabla. Somos conscientes de que nos queda a deber. Es una realidad. Queremos revertir la situación deportiva y es que la administrativa ha mejorado muchísimo. Pero los dos apartados tienen que ir de la mano. –Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? –En la planificación no está el problema. El equipo tuvo 17 o 18 jugadores desde los primeros días de pretemporada, como habíamos planificado. En la elección de los jugadores, el entrenador seleccionó a los que más le encajaban en su sistema o en su planificación. Los resultados no se han cumplido y estamos muy lejos de nuestras expectativas a principio de temporada. Pensábamos estar mucho más arriba en la clasificación por lo que hemos producido. –¿Se arrepienten de haber reducido tanto el presupuesto con respecto a campañas anteriores? –Es una categoría menos y es lógico que se rebajara el presupuesto, pero no es bajo con respecto a la Liga. Hay equipos en los primeros puestos que no tienen mejores nóminas que nosotros. No va por ahí, lo que está sucediendo con el equipo. Hay equipos como el Unión Adarve que no tienen más presupuesto que nosotros y son líderes, y con mucha diferencia. La excusa no puede ser esa. Tampoco ha habido problemas e impagos. El campo es el mismo para todos y los viajes, lo mismo. Lo único que ha sucedido es que hay una falta de contundencia a la hora de conseguir resultados y de ganar partidos.

–¿Pesa el escudo a algunos jugadores? –Honestamente sí que pesa. Vemos algunos jugadores que en equipos anteriores rinden muy bien y tienen ese extra que después cuando les tenemos aquí no se ve. No me gusta señalar porque entiendo que en un trabajo colectivo, como es un club, todos tenemos parte de culpa de lo que está sucediendo, pero sí que hay jugadores que en equipos anteriores parecen muy buenos y aquí no es lo mismo. Por eso tenemos que elegir bien para darle la vuelta a esta situación. –Entonces, necesitan jugadores con carácter y contrastados... –No, no tenemos que fichar por el presupuesto. Si fichamos pagando mucho por jugadores, pero no es lo que necesitamos, de qué nos sirve que sean jugadores contrastados... Lo que necesitamos es que ofrezcan resultados desde el principio. Un ejemplo lo tuvimos el año pasado con Lolo Escobar. No había dirigido mucho. No era caro ni estaba contrastado y, junto al trabajo general de todos, se consiguió rescatar muchos puntos. Tenemos que saber acertar como hicimos el año pasado con jugadores como Camacho. –¿Qué ha decidido en el apartado de las bajas? –Buscaremos que es lo mejor para el equipo. No tenemos que adelantarnos y debemos ser inteligentes en la elección. –Otros años han venido muy tarde los fichajes... –Queremos que vengan pronto, pero no nos tenemos que volver locos ni elegir al azar o apresurarnos. Tenemos que ser listos en la elección.

–¿Coincide en el gusto futbolístico por los jugadores con Antonio Calderón? –Sí, pero lógicamente no en todos los futbolistas. Hay algunos que no me gustan y a él sí, y al revés. La realidad es que la comunicación es buena. Va todo bien. –¿Qué opina del enfado de la afición con la marcha del club? –Los malos resultados cambian todo. Respetamos su opinión. Cuando los resultados positivos lleguen y se pueda pelear por algo importante volverán a acompañarnos. –El Salamanca despide el año a 7 puntos del playoff de ascenso a Primera RFEF, ¿hay tiempo de remontar el vuelo? –El objetivo inicial era estar entre los primeros lugares, pero no se ha dado y tenemos que trabajar para conseguirlo. Para bien de nosotros, pese a hacer muchas cosas mal, no estamos tan lejos del objetivo y eso habla de un bajo nivel del torneo. Con un par de triunfos consecutivos podemos acercarnos a esa zona y eso indica la poca calidad que tiene el campeonato. –Tras la reestructuración de las competiciones la Primera RFEF ha salido reforzada pero no la Segunda RFEF... –Así es. Yo noto mucha diferencia entre las dos categorías.

