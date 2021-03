Cada temporada es un mundo. Un futbolista firma por un equipo de Segunda División B y no sabe muy bien qué le va a deparar el curso futbolístico y más todavía en esta campaña express marcada por el coronavirus. Lolo Plá llegó en verano como uno de los fichajes estrella del Guijuelo. El extremeño había jugado 7 partidos en Primera con 19 años y había pasado por Segunda con el Lugo y por lo más granado de la Segunda B con experiencias en el Cádiz, el Recreativo de Huelva, el Elche o el Nástic de Tarragona. Pero la temporada de Lolo Plá no ha sido ni mucho menos como él esperaba ni ha cumplido las esperanzas que el aficionado tenían puestas en su llegada. La causa fue una lesión que le tuvo muy tocado las primeras jornadas y que acabó en un quirófano de la Clínica CEMTRO de Madrid por una calcificación adherida al tendón rotuliano a mediados de diciembre. El resultado es que solo ha jugado 110 minutos en este curso repartidos en tres partidos. Ahora regresará el domingo ante el Pontevedra pero con su equipo descendido a la Segunda RFEF y con muchos números para acabar en el pozo de la Tercera RFEF.

“En esta temporada tan anormal quieres estar cuanto antes recuperado de la lesión y no viene bien aligerar los plazos ya que el cuerpo es el cuerpo y la lesión manda. Desde el principio como el equipo iba mal y los resultados no llegaban te sentías muy impotente de no poder ayudar al estar lesionado. Si hubiera sido mejor la dinámica del equipo pues te lo tomas con paciencia pensando en que ya volveré y les ayudaré, pero con esta situación es todo mucho más difícil”, reconoce Lolo Plá, el mismo que pone de manifiesto que en lo que queda de temporada solo les queda darlo todo.

“Al final hay que limpiarle la cara al equipo y el honor es lo último que hay que perder. La gente del club y los aficionados se merecen por lo menos que demos la cara hasta el final juguemos por salvarnos o por nada pero tenemos que ser dignos. Ese es mi pensamiento”, admite el delantero extremeño, que tres meses después de su operación en Madrid está con ganas de volver a ponerse la camiseta del Guijuelo en partido oficial.

Lolo Plá escogía el Guijuelo a principio de temporada para relanzar su carrera y es que a sus 27 años quería demostrar que le quedaba fútbol de nivel para dar y tomar pero el curso se ha torcido, y mucho. “No ha sido un buen año ni en lo personal por las lesiones ni en lo deportivo por la posición en la que estamos en la tabla pero ahora no pienso en el futuro sino en coger minutos y dar lo máximo en los nueve partidos que nos quedan, el del domingo y los ocho de la segunda fase”, insiste Lolo Plá.

El ariete destaca que la afición debe saber que el equipo “quiere seguir peleando y no hacer el ridículo”. “La gente tiene que ser consciente de que por mucho que perdamos no está doliendo cada resultado y es una pena ya que si hubiéramos encadenados un par de resultados positivos estaríamos en otra dinámica”, describe el delantero extremeño.

Corren malos tiempos para el Guijuelo pero tienen en su mano caer con las botas puestas.