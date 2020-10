Piojo tras abandonar el Unionistas: “Algo se me escapa. Unionistas es mucho más de lo que se ve ahora”

Jesús Hernández ‘Piojo’ convocó este martes a los medios para explicar su salida del Unionistas, después de cuatro meses que calificó como “muy duros”, y sorprendentemente tranquilo para una situación como la que vivió, aunque seguramente la procesión iba por dentro. “Mi intención no es meter mierda al club ni manchar la imagen de nadie, pero tengo que hacerlo para dormir tranquilo porque siempre he ido de cara”, comenzó.

El lateral derecho, que ha defendido la camiseta del Unionistas, fue contando la sucesión de los hechos después de alguna primera comunicación con Diego Hernansanz sobre llamadas a los capitanes: “El 9 de junio me dictan el director deportivo y el entrenador -Hernán Pérez-. El primero me dice que tengo que aceptar una bajada de sueldo importante, y el técnico que a nivel deportivo voy a tener una competencia muy diferente a la de otros años y no un sub 23, sino un ‘Carvajal de la categoría’. Yo les digo que siempre ayudaré al club pero que es un porcentaje muy alto que no me puedo permitir y que me bajo el sueldo porque yo quiero. Y que fichen a Carvajal que terminaré quitándole el puesto, y que si juega él será porque está mejor”.

Después, según sus palabras, comenzó el “circo” del director deportivo: “Nunca he visto una cosa igual, ya ni le cogía el teléfono porque eran charlas surrealistas. Finalmente me reuní con un directivo por videollamada y en cinco minutos arreglamos la bajada de sueldo”.

Continuó Piojo: “El 22 de junio me dice que si he filtrado a la prensa lo de las bajadas de sueldo, y crea un grupo con varios jugadores y nos advierte que o sale el culpable o que nos atengamos a las consecuencias. Yo sabía de sobra que sólo había creado el grupo para intentar pillarme y echarme gratis”.

El excapitán del Unionistas siguió con su relato de lo sucedido: “Parecía que todo se tranquilizaba al llegar la pretemporada pero antes de los PCR me citan el entrenador, su segundo y el director deportivo para decirme que siguen con la misma intención y que lo mejor es irme cedido. Yo les digo que intentaré ganarme el puesto aún sabiendo que voy a tener menos protagonismo. Pero que si no me quieren me indemnicen y me voy. No había recibido ni una llamada de la directiva y me entero de que no cuentan conmigo para nada. En una rueda de prensa el presidente dice que no voy a seguir en el club ni voy a ser el capitán. Después, en una reunión, les digo que me escuchen y me piden disculpas, pero repiten que no me quieren en el verde. Al día siguiente me ofrecen el cargo para estar en el club y tras pensarlo les digo que no puedo aceptar por el trato recibido estos cuatro meses”.

Piojo cree que “algo se me escapa. No sé quién habrá sido el detonante, si el entrenador, el director deportivo, el segundo técnico -Garci-... Este pasa desapercibido pero toma muchas decisiones, pasan entrenadores y sigue ahí agarrándose a su puesto”.

Después, Piojo respondió algunas preguntas y fue claro: “Muchas veces he sacado la cara por este club. En parte no reconozco lo que ahora es Unionistas, que es mucho más de lo que hemos visto estos cuatro meses. No sé qué es lo que ha cambiado, pero yo no he hecho nada para recibir esto”.