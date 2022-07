Pablo Cortés, sobre su llegada a Malta: “Apareció la oportunidad y me hizo ilusión”

Pablo Cortés es otro de esos entrenadores salmantinos que ha emigrado al extranjero para continuar con su carrera, a pesar de tener otras opciones en España. En Malta, es el máximo responsable del Santa Lucía, que tendrá como objetivo la permanencia en Primera.

–Emprende una gran aventura en el fútbol extranjero, ¿por qué apuesta por ello? ¿Qué cree que le puede aportar salir de España?

–Apareció la oportunidad de venir al Santa Lucía FC y me hizo mucha ilusión. Tenía la posibilidad de quedarme en el Deportivo Alavés así como alguna cosa más pero me apetecía salir al extranjero para poder perfeccionar el inglés, conocer otro tipo de culturas y por supuesto, aprender del fútbol maltés.

–¿Qué le puede ofrecer ese fútbol?

–Entrenar en Primera División siempre es motivante, independientemente del país que sea. Además el proyecto del Santa Lucía FC me llamó mucho la atención. Es un club humilde que apuesta por gente joven.

–¿Qué expectativas tiene? ¿Con qué idea va, con la de imponer un estilo de fútbol aprendido aquí o ser permeable y recoger lo que le entreguen los jugadores?

–Uno siempre tiene una idea propia pero lo primero es ver qué jugadores hay en la plantilla, qué características tienen y a partir de ahí construir en base a ello.

–Lleva ya allí unos días, por lo visto qué nivel tiene el fútbol de Malta.

–Además de nuestro equipo, he tenido la posibilidad de ver algún otro equipo más y hay buen nivel. Hay jugadores procedentes de Primera RFEF de España y de grandes ligas extranjeras que eso le da un plus a la liga.

–¿Qué objetivos le ha marcado su nuevo club?

–Seguir con la formación de futbolistas jóvenes que actualmente están en la selección nacional y como colectivo no me han marcado un objetivo en particular pero la permanencia es primordial para que el club siga creciendo.

–Malta en Salamanca solo suena a Erasmus y a fiesta: ¿Qué hay además?.

–Hay muchos sitios turísticos: fortalezas, templos megalíticos... Es un país muy bonito.

–Cuánto firma y qué espera encontrar en el fútbol salmantino a su vuelta, que esperemos se alargue porque le vayan bien las cosas o corta porque le han ido mucho mejor y le reclaman de vuelta.

–Mi contrato es de una sola temporada. Acabo de llegar a Malta y no pienso en la vuelta a España ni a Salamanca en particular. Mi objetivo es hacer una buena temporada y seguir creciendo como entrenador.