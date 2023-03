Pablo Cortés, ex entrenador del Salamanca UDS: “Mi último año allí fue difícil, pero me quedo con el ascenso y aquellas jornadas en Segunda B”

Al Pablo Cortés entrenador (31 años) el día 9 de octubre del 2017 le cambió la vida: la primera destitución de María Hernández como entrenador del Salamanca (entonces Salmantino) le disparó en bolsa: de ser director de cantera y entrenar a un filial en Provincial, a la Tercera División. Luego vinieron tres años de idas y venidas: se quedó como mano derecha de Calderé, fue el técnico que guió al club a la Segunda B, retornó al filial al que subió a Tercera; tomó una tercera vez las riendas del primer equipo durante 10 choques en Segunda B... y hasta que hace ahora justo 3 años dijo adiós (sin recibir una llamada) al club del que salió impulsado. La cantera del Alavés, la experiencia internacional de Chipre y, ahora, el filial del Numancia. 1.100 días después se vuelve a ver las caras frente a frente con el Helmántico: “Va a ser especial”, reconoce sin tapujos.

Han pasado tres años y a los dos, al club y a usted, les han pasado muchas cosas por el camino.

—Sí, es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero no voy a ocultar que es un partido que me hace especial ilusión. Fueron tres años muy bonitos, en los que gané como entrenador mucha experiencia y guardo un cariño inmenso al club y a la afición. Tengo ganas: va a ser un partido bonito, visitamos el tempo de la 3ª.

¿Qué le dice encontrarse con su exequipo en esta Tercera?

—Siempre he dicho que este club se merece estar en divisiones superiores, tanto por estadio como por afición. Pero ahora toca esto, atrás quedó para los dos, esas jornadas en las que estuvimos en el playoff a Segunda o en la final de la Copa Federación; las cosas son ahora así, y espero y deseo que el club vuelva a las categorías en las que tiene que estar.

Ha echado la vista atrás y ya en frío por el paso de estos 1.100 días: ¿con qué se queda y qué le gustaría olvidar o cambiar?

—El mejor recuerdo que tengo es el día de Santiago, que fue cuando ascendimos. El poder celebrarlo en la Plaza Mayor. Sin duda, es el mejor recuerdo que tengo de las tres temporadas que estuve en el Salamanca, pero también de mi carrera como entrenador, más que nada porque eso pasó en el equipo de mi ciudad. Y cambiar, sinceramente, no cambiaría nada como tal: sí que me hubiera gustado que la despedida fuera de otra manera, el último año fue un poco difícil, por ese empezar en Segunda B, volver a Tercera con el filial, y encima apareció el covid... Esa falta de comunicación con el club hace que te quede un mal sabor de boca, pero, insisto, me quedo con lo positivo: con lo que pudimos hacer allí, con el ascenso, y con las diez jornadas que entrené en Segunda B.

Total, que qué le van a contar usted de cómo es el Helmántico, de esta plantilla (a sus órdenes estuvieron Amaro o Mati), conoce a Jehú, al que dirigió.

—Es verdad que conozco a varios de los jugadores, conozco al entrenador, pero todos hemos cambiado en ciertos aspectos. En el caso del entrenador, se veía que el Chiapas jugador era uno de los líderes dentro del campo, muchas veces los entrenadores nos ayudamos de esos jugadores. En su caso para saber de él me sirve más lo que hizo en el Ribert que el tiempo que estuvimos juntos.

Hablemos de usted, ¿qué Pablo Cortés entrenador se debe de esperar el Helmántico?

—Pues un entrenador mucho más maduro, que ha pasado por un club súper profesional como el Alavés, que ha conocido a futbolistas de primer nivel en Chipre, que ahora está en el Numancia B... Y también a un entrenador que ganó mucho en Villaralbo en Regional. Los entrenadores nos hacen mejores cada día; así creo que vuelvo al Helmántico.

¿Si el Salamanca UDS le dice ven, qué contestaría?

—Que en el fútbol nunca se sabe. Los entrenadores vivimos en el día a día, esta semana nos hemos encontrado con un entrenadorazo como Rubiato ya no sigue. Lo que pase mañana se verá.