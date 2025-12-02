Novedades en el 'caso Palmero': Fifpro considera que el ex de Unionistas es «víctima de este asunto» La asociación mayoritaria de futbolistas confía en que el TAD anule la decisión de Apelación

Gabriel Palmero y los otros seis jugadores castigados, entre ellos el jugador de LaLiga Facundo Garcés, han encontrado un apoyo sin precedentes en su caso por hacer uso de «documentación manipulada» para justificar el origen malasio de sus abuelos y poder competir con esta selección.

Se trata de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), el sindicato que representan a más de 65.000 jugadores profesionales en todo el mundo, y que en las últimas horas ha emitido un comunicado en el que considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción de 12 meses de inhabilitación para toda actividad relacionada con el fútbol impuesta y ratificada por FIFA; y que obligó a Unionistas a cortar la cesión firmada este pasado verano con el CD Tenerife.

Para la Federación de futbolistas «está claro que los jugadores son víctimas en este asunto»: «La propia decisión confirma que no falsificaron ningún documento para obtener la elegibilidad, reconociendo explícitamente que los documentos que presentaron eran auténticos. Cuando no menos de siete jugadores se encuentran exactamente en la misma situación, es evidente que cualquier posible falsificación de documentos no fue el resultado de acciones individuales».

«Los futbolistas tampoco disponen de medios para obtener individualmente una confirmación vinculante de la FIFA sobre su elegibilidad, un procedimiento que ni siquiera es obligatorio según las normas actuales. Por lo tanto, resulta especialmente preocupante que se les considere responsables de las solicitudes presentadas por una asociación nacional a la FIFA, y que se les imponga la aparente obligación de verificar documentos que ni emiten ni presentan», se añade en un comunicado en el que se apunta que «todos los pasos» fueron dados por instituciones ajenas a su control, «pero ahora se enfrentan a la suspensión de sus clubes y a las graves consecuencias que se derivan de ello, sin culpa alguna por su parte».

FIFPRO expresa su pleno apoyo a los jugadores y confía en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anule esta injusticia.