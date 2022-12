María no quiere inventar nada para el Salamanca UDS

María Hernández no se fue por las ramas al hablar de quiénes serán los futbolistas que cubran las ausencias de Pablo de Castro y Gustavo para el partido de mañana contra la Arandina. Van a ser sustitutos naturales, sin variar el sistema ni buscar soluciones de urgencia: “Jony y Pereira son las dos opciones para el lateral derecho al 50%. Siempre le doy vueltas para buscar una tercera opción, pero en este caso es imposible, porque José Rodríguez, que podría estar ahí... (jugará como central). Sería inventar por inventar, como meter a alguien de arriba en el lateral, y si luego saliera mal menuda semana”, refería con una sonrisa el técnico del Salamanca UDS.

María recalcó que dichas ausencias tampoco le obligarán a retocar nada más allá de los nombres del once inicial: “No vamos a cambiar el sistema. Nuestra idea va a ser siempre muy parecida, aunque a veces puede haber algún retoque por el campo o el rival, pero siempre con la misma idea en casa o fuera”.

Con De Castro y Gustavo sancionados, y la ausencia de un Mati que sigue sin poder unirse al grupo, dos futbolistas del filial formarán en principio parte de la convocatoria: Carlos y Villegas: “Están entrenando fenomenal y si tienen que jugar, como Willy o Alemán el año pasado, tienen que estar preparados mental y físicamente”.

El entrenador salmantino repitió su mensaje de hace una semana de colgar al rival el cartel de favorito para el choque de mañana: “Siempre es favorito el que va más arriba, en este caso la Arandina. Creo que va a ser un partido equilibrado, con pocas ocasiones, y que se llevará el que menos errores cometa”.

María está contento con la actitud de sus jugadores en el último partido en el Helmántico, rescatando un punto frente al Astorga a pesar de terminar con nueve hombres: “Lo de la actitud es innegociable, con nueve futbolistas, con diez y con once. Siempre lo he pedido y una veces hemos tenido más y otras menos, pero esa esencia no la podemos perder”.

Y finalizó la rueda de prensa hablando del posible resultado: “Nuestra intención es ganar siempre, aunque luego hay distintas circunstancias. Vamos con ese objetivo”.