Mano Tata, delantero del Guijuelo: “Soy musulmán y me dicen en broma que me he equivocado de sitio por no comer jamón”

Ousman Rabiou Mano Tata (Youndé, Camerún, 22 años), más conocido como Mano Tata, es un delantero corpulento del Guijuelo que está en la localidad chacinera en busca de cumplir su sueño de triunfar en el fútbol europeo. Llegó hace tres años a España para firmar por la cantera del Alavés y este verano ha desembarcado en Guijuelo con toda la ilusión del mundo.

¿Qué tal los primeros meses en el Guijuelo?

—Muy bien. Al principio estuve a prueba un tiempo, pero conseguí quedarme y fue un premio al trabajo que realizo.

Menuda alegría medirse al Villarreal...

—Sí, estamos muy ilusionados.

¿Cómo se produjo su salto a Europa?

—Cuando tenía 19 años jugué un torneo en Camerún en el que había ojeadores de España y de Francia y me fichó el Alavés para su cantera.

¿Se vino con su familia?

—No, ellos se quedaron allí. Somos ocho hermanos, cinco chicas y tres chicos, y yo soy el más pequeño. Mi padre falleció y mi madre vive con algunas de mis hermanas en Yaundé, la capital del país.

¿Tiene mucho contacto con sus familiares?

—Sí, todos los días. Por videollamada, audios o llamadas estoy muy en contacto con ellos.

¿Suele ir a verles a Camerún?

—En Navidad no tenemos muchos días de descanso y no me da tiempo a viajar hasta allí, pero en verano cuando tenemos casi un mes de vacaciones siempre voy a verles.

¿Y siguen sus partidos desde Camerún?

—Es un poco difícil, pero están muy informados de todos los partidos que juega el Guijuelo por redes sociales.

Y su adaptación a Guijuelo...

—Es un buen sitio para vivir y para crecer como futbolista y como persona. Lo del jamón es más complicado ya que soy musulmán. Me dicen en broma que me he equivocado de sitio para vivir...

Habla muy bien el castellano...

—Cuando llegué hace tres años no tenía ni idea. La primera palabra que aprendí fue vale. Me fue a buscar el aeropuerto una persona del Alavés y por el camino no paraba de repetir por teléfono vale y fue la primera palabra que aprendí.

¿Cómo llega Camerún al Mundial de Catar?

—Con muchas ganas y el objetivo es intentar clasificarnos para la segunda fase, pero el grupo que nos ha tocado no es nada fácil con Brasil, Serbia y Suiza. Es complicado el grupo, pero tenemos buenos jugadores y podemos hacerlo bien en el Mundial de Catar.