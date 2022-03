Luis Ayllón, nuevo entrenador del Unionistas.

Luis Ayllón se ha convertido en el sexto técnico que dirige al Unionistas de Salamanca en su corta historia. Jorge González Rojo, ‘Astu’, fue el conductor del equipo desde provincial al esperado ascenso a Segunda División B. Una vez que lo consiguió todo saltó por los aires y no empezó la temporada. Tras él llegó otro asturiano, Roberto Aguirre, que consiguió el objetivo de la permanencia en Segunda B en la 2018-2019, pero al curso siguiente fue destituido por la mala racha de resultados. Llegó entonces el único entrenador no asturiano que se ha había sentado hasta la fecha en el banquillo del Unionistas. Jabi Luaces no pudo acabar la temporada por el coronavirus y a final de curso no fue renovado.

El curso pasado, Hernán Pérez consiguió la clasificación a Primera RFEF y rozó el playoff de ascenso a Segunda. A final de curso no siguió para irse a entrenar al Real Madrid juvenil. Esta temporada el club apostó por Dani Mori que sale con la permanencia conseguida a falta de 10 jornadas.