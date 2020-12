Lovato, impredecible y siempre a la contra

El futuro del Salamanca está en manos de Manuel Lovato y lo que vaya a suceder solo saldrá de su cabeza. Así, de inicio parece fácil pero es que el empresario mexicano es una persona cambiante, impredecible y acostumbrado a dar volantazos justo unos segundos antes de tener que coger una salida en la autovía. Hay gente decidida e indecisa y Lovato es de los segundos.

Vender, cambio radical a la española o seguir con su política de fichajes de jugadores mexicanos y latinoamericanos son los tres caminos sobre la mesa de su casa en México. Lo de que el club cambie de propiedad es muy complicado pero no por ausencia de interesados, que los hay y son varios, sino que el personal se cansa del sí pero no. Aquí entra también en juego el orgullo, y en el dueño del Salamanca esto es muy importante. Cuanto más le diga la gente que venda que ha fracasado más se reafirma en que tiene que seguir y trascender en el fútbol español con su modo de gestión. Sus allegados siempre dicen que cuanto más le digas una cosa hará lo contrario. Y si llega alguien que acierta y triunfa en el club... Eso no se lo perdonaría jamás.

La revolución a la española con un técnico y cinco o seis jugadores que conozcan la categoría tiene un inconveniente y es la desconfianza a la español, otra característica del mundo Lovato. El mexicano tras el episodio con Movilla y Carlos Martín desconfía por norma de todo lo que suene a fútbol español ya sean directores deportivos, técnicos o incluso jugadores. Esto se acentúa al estar a 10.000 kilómetros del Helmántico. En territorio español solo confía en Dueñas y poco más.

Lo de seguir a su modo y hacer cambios en el mercado de invierno pero con su sello es la opción que más peso tiene ahora en su mente aunque también percibe que el personal no está para fiestas y no por el COVID sino por el fracaso de esta temporada. En esta tercera vía entran en juego los representantes. El uruguayo Fernando Pavón es su nuevo asesor estrella que a su vez le coloca todos los jugadores pero Lovato al ver los seis primeros partidos lo mismo ha cambiado de opinión sobre su grandísimo ‘amigo’. En España, los agentes no paran de llamar a Salamanca para ver qué hay y olisquear el terreno y prepararse para el mercado de invierno si hay tal revolución. Todos preguntan lo mismo. ¿Siguen teniendo problemas de cobro?

El círculo más cercano del presidente explica que Lovato está preocupado por la situación del club pero que tomará las decisiones a su ritmo.

Y el Salamanca sigue dando vueltas en la lavadora mental del mexicano...