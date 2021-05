Los motivos por los que Lolo Escobar no continuará en el Salamanca

Lolo Escobar no seguirá en el banquillo del Salamanca la próxima temporada en Segunda RFEF. Así se lo comunicó este jueves el técnico extremeño al director general del club, Rafa Dueñas. Los motivos se centran principalmente en la falta de sintonía en la idea de proyecto de cara a la próxima temporada tanto desde el punto de vista de la confección de la plantilla como en el de la falta de libertad para elegir su cuerpo técnico. El club en un comunicado intentó ‘maquillar’ esta situación ante el gran enfado de la afición diciendo que Escobar tendría lo que había pedido.

Cinco meses y Lovato ni siquiera le ha llamado por teléfono

Lolo Escobar se ha sentido muy valorado y querido por la afición pero no por la directiva y el presidente Manuel Lovato. El máximo dirigente del Salamanca en cinco meses no ha cruzado ni una sola palabra con el técnico extremeño, ni siquiera el día que consiguió la permanencia del equipo en Segunda RFEF.

El preparador físico del Salamanca, el mexicano Memo Calvillo, no tiene la titulación homologada en España y de este modo el club no puede tramitarle una ficha federativa. Esta anómala situación provoca que no pueda ni sentarse en el banquillo ni en teoría estar durante el tiempo de juego calentando en la banda con los jugadores. Curiosamente, Lolo Escobar además de tener el título de entrenador es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD). Cuenta además con un Master de Preparación Física en Fútbol y un Master en Alto Rendimiento. Además, José Escobar, hermano de Lolo y segundo entrenador, también tiene formación en preparación física. Lolo Escobar quería elegir su cuerpo técnico para la campaña 2020-2021 y Memo Calvillo no entraba en sus planes pero Rafa Dueñas le insistió en que Calvillo seguiría en el Salamanca sí o sí.