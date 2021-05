Lolo Escobar no seguirá siendo entrenador del Salamanca en la próxima temporada 21-22. El técnico extremeño le ha comunicado ya a Rafa Dueñas, el director general del Salamanca, que no seguirá con las negociaciones de la renovación debido a que el club no le permite diseñar su cuerpo técnico, además de tener diferentes puntos de vista sobre la confección de la plantilla del año que viene.

De este modo, tras la reunión que mantuvieron el miércoles Dueñas y Escobar no se produjeron acercamientos y Escobar, aunque está muy contento con la afición y con el equipo, se ve obligado a decir que no por la falta de sintonía con Rafa Dueñas y con Manuel Lovato, quien desde que llegó no ha hablado con él.