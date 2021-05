Lolo Escobar: “Me han preguntado si quiero seguir, pero no hay oferta en firme”

El entrenador del Salamanca, Lolo Escobar, ha explicado que ha habido un “acercamiento” por parte del club para renovarle aunque no se ha avanzado mucho. “Ha habido un acercamiento. Me han preguntado si me gustaría seguir y he respondido que sí. No hay ni oferta ni nada en firme y supongo que ahora seguirán los movimientos”, indicó Escobar.

“Me ha hecho ilusión el acercamiento pero lo veo con cierto reparo debido a que no hay una oferta encima de la mesa. Lo valoro tranquilamente”, destacó el técnico extremeño.

Sobre qué necesitaría para quedarse Lolo Escobar no habló de condiciones económicas sino de proyecto. “He pensado en qué podía necesitar y sin varios puntos. Lo primero es que se me escuchara para diseñar el cuerpo técnico y para la plantilla e ir viendo que es lo que quiere el club y yo”, describió el todavía entrenador del Salamanca.