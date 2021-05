Llorente, el pichichi inesperado del Salamanca esta temporada

Fer Llorente llegó al Salamanca el pasado verano como fichaje de relumbrón procedente del Rayo Majadahonda y aunque le ha costado ha acabado demostrando su calidad siendo pieza clave en la permanencia en Segunda RFEF. El centrocampista segoviano de 30 años el domingo marcó de penalti el 1-2 que dio la victoria a los de Lolo Escobar ante el Covadonga, que a la postre sería el principio del fin de la agonía del descenso.

El centrocampista además sumó su sexto gol de la campaña convirtiéndose en el máximo goleador del Salamanca en esta temporada 2020-2021, superando los cinco que suma el delantero mexicano Puma Chávez. Llorente, pese a jugar más retrasado, tiene un gran golpeo de balón y se suma al ataque con facilidad por lo que no está para nada reñido con el gol. A falta de un encuentro para finalizar el curso (el domingo a las 12.00 horas en el estadio Helmántico ante el Sporting B) suma su segunda mejor temporada goleadora de su amplia carrera deportiva en Segunda y Segunda División B. Fernando Llorente está a un solo gol de igualar su mejor registro goleador de la temporada 2016-2017 en el Cartagena donde firmó siete dianas.

No obstante, para Llorente esta campaña 2020-2021 comenzó siendo un suplicio y es que con Sergio Egea y con Rafa Dueñas en el banquillo su juego, como el del resto de sus compañeros, no brillaba ante la ausencia de una idea y de un orden táctico. Prueba de ello es que con el argentino y el mexicano Llorente no marcó ningún gol y sus aportaciones al equipo estaban deslucidas. Pero fue cambiar de técnico y todo cambió para bien para el equipo y para él. Con Lolo Escobar, Llorente juega un poco más adelantado y fue entonces cuando se abrió su faceta goleadora. Marcó su primer tanto del curso el 20 de enero ante el Compostela en el 3-0 de los salmantinos. Se desquitó y empezó a ser la referencia goleadora del Salamanca. Marcó el 2-2 definitivo ante el Guijuelo en el derbi en el Helmántico. También fue protagonista en el derbi ante el Unionistas haciendo el 1-1 o marcando goles en las victorias ante el Celta B y el Oviedo B.

El domingo podría ser su último partido en el Salamanca ya que Llorente llegó con un caché y un cartel de jugador top en Segunda B y con el cambio de formato y el Salamanca en Segunda RFEF, cuarta categoría nacional, tendrá ofertas de superior categoría como la Primera RFEF. Retenerle sería un lujo para el Salamanca pero lo normal es que busque metas más altas.