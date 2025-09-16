La leyenda de la UDS que brilló en el choque de leyendas junto a Figo, Puyol y Kaká El ciclón de Las Azores abrió el marcador recordando sus años en el Helmántico

Tiene 52 años, pero no ha perdido el olfato de gol. Pauleta, el exdelantero de la UDS, brilló este lunes en el 'Partido Benéfico de las Leyendas', un encuentro organizado en Lisboa que reunió a figuras como Carles Puyol, Gaizka Mendieta, Materazzi, Kaká, Javier Saviola, Vítor Baía, Pepe, Fábio Coentrão y Quaresma.

El Estadio José Alvalade, del Sporting de Lisboa, fue el escenario de esta cita, organizada por Sport Global, en la que se enfrentaron las 'Leyendas del Mundo' contra las 'Leyendas de Portugal' por una causa solidaria y en la que vencieron los lusos por 4-1. Pauleta abrió el marcador para el combinado luso.

That assist by Quaresma... 😮‍💨



Pauleta is there to finish!



🇵🇹 1-0 🌍



Donate now - https://t.co/w8LMjMjLS1 pic.twitter.com/7Qednygnd8 — Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025

Este partido es el primero de una iniciativa solidaria de Sport Global que se celebrará anualmente hasta 2030.

